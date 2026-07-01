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▲泰國女歌手Tai Orathai﻿獻唱還願（圖／截自歌手臉書）

泰國一名49歲女企業家6月29日攜家人前往那空帕農府（Nakhon Phanom）湄公河畔的七頭龍王廣場，舉行盛大還願儀式。她表示，數年前曾到此祈求事業順利，沒想到約4個月後生意開始快速成長，累計收入接近1,000萬泰銖，因此決定依照當初對龍王許下的承諾，盛大舉辦還願活動以表達感恩。為了還願，這名女企業家特別禮聘泰國知名歌手泰・奧拉泰（Tai Orathai）到場獻唱，舉辦盛大還願演唱會。儀式現場吸引超過1,000名民眾湧入觀禮拍照，場面熱鬧非凡，相關畫面在泰國社群媒體上迅速瘋傳，引發廣泛討論。然而最令眾人震驚的，是儀式過程中祭壇香灰竟清晰出現「389」的數字組合，不少民眾紛紛拍照留存，並熱烈討論這組數字是否會成為下一期彩券的熱門號碼。值得注意的是，現場亦有部分民眾將同一組數字解讀為「983」，兩組號碼在泰國社群媒體上同步引爆搶購彩券的熱潮。不過，報導也特別提醒，祭壇香灰中出現的數字，僅屬於泰國民間習俗與個人解讀，並不代表任何實際中獎依據，呼籲民眾理性看待。泰國民眾向來對神明顯靈、數字預兆高度敏感，每逢此類事件在社群媒體瘋傳，彩券行前往往大排長龍，「389」或「983」能否帶來好運，眾人拭目以待。