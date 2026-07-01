泰國一名49歲女企業家6月29日攜家人前往那空帕農府（Nakhon Phanom）湄公河畔的七頭龍王廣場，舉行盛大還願儀式。她表示，數年前曾到此祈求事業順利，沒想到約4個月後生意開始快速成長，累計收入接近1,000萬泰銖，因此決定依照當初對龍王許下的承諾，盛大舉辦還願活動以表達感恩。
禮聘知名歌手泰・奧拉泰獻唱 逾千人到場見證
為了還願，這名女企業家特別禮聘泰國知名歌手泰・奧拉泰（Tai Orathai）到場獻唱，舉辦盛大還願演唱會。儀式現場吸引超過1,000名民眾湧入觀禮拍照，場面熱鬧非凡，相關畫面在泰國社群媒體上迅速瘋傳，引發廣泛討論。
香灰浮現神秘數字「389」 也有人解讀為「983」
然而最令眾人震驚的，是儀式過程中祭壇香灰竟清晰出現「389」的數字組合，不少民眾紛紛拍照留存，並熱烈討論這組數字是否會成為下一期彩券的熱門號碼。值得注意的是，現場亦有部分民眾將同一組數字解讀為「983」，兩組號碼在泰國社群媒體上同步引爆搶購彩券的熱潮。
提醒：香灰數字屬民間習俗 不代表任何中獎依據
不過，報導也特別提醒，祭壇香灰中出現的數字，僅屬於泰國民間習俗與個人解讀，並不代表任何實際中獎依據，呼籲民眾理性看待。泰國民眾向來對神明顯靈、數字預兆高度敏感，每逢此類事件在社群媒體瘋傳，彩券行前往往大排長龍，「389」或「983」能否帶來好運，眾人拭目以待。
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@jinritaixian 6月29日，泰国一名49岁女企业家携家人前往那空帕农府湄公河畔的七头龙王广场举行还愿仪式。她表示，数年前曾到此祈求事业顺利，没想到约4个月后生意开始快速成长，累计收入接近1000万泰铢，因此依照当初许下的承诺，请来泰国知名歌手**泰·奥拉泰（Tai Orathai）**举办还愿演唱会，现场吸引超过1000名民众到场。 仪式过程中，祭坛香灰出现了**389（也有人解读为983）**的数字，不少民众纷纷拍照，并讨论是否会成为下一期彩票的热门号码。不过，这些数字仅属于民间习俗与个人解读，并不代表任何中奖依据，请大家理性看待。 #今日泰线 #泰国新闻 #七头龙王 #还愿 #泰国趣闻
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為了還願，這名女企業家特別禮聘泰國知名歌手泰・奧拉泰（Tai Orathai）到場獻唱，舉辦盛大還願演唱會。儀式現場吸引超過1,000名民眾湧入觀禮拍照，場面熱鬧非凡，相關畫面在泰國社群媒體上迅速瘋傳，引發廣泛討論。
然而最令眾人震驚的，是儀式過程中祭壇香灰竟清晰出現「389」的數字組合，不少民眾紛紛拍照留存，並熱烈討論這組數字是否會成為下一期彩券的熱門號碼。值得注意的是，現場亦有部分民眾將同一組數字解讀為「983」，兩組號碼在泰國社群媒體上同步引爆搶購彩券的熱潮。
提醒：香灰數字屬民間習俗 不代表任何中獎依據
不過，報導也特別提醒，祭壇香灰中出現的數字，僅屬於泰國民間習俗與個人解讀，並不代表任何實際中獎依據，呼籲民眾理性看待。泰國民眾向來對神明顯靈、數字預兆高度敏感，每逢此類事件在社群媒體瘋傳，彩券行前往往大排長龍，「389」或「983」能否帶來好運，眾人拭目以待。