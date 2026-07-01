劉若英2023年攜著《飛行日》巡迴演唱會首度在高雄巨蛋開唱，當時她承諾歌迷會再來高雄，近日宣布將於9月12日以《飛行日》4.0版重返高雄巨蛋開唱，並且獻上2026年最新單曲〈你從春天走來〉，歌曲MV目前已正式上線。此外，演出消息一出讓粉絲們準備搶票，門票於7月18日開賣，11:00 台新卡友專區優先購、12:00 拓元售票全面啟售。
劉若英《飛行日》巡演歷時4年，前往3大洲53城市演出，第111場來到高雄，不僅將演唱最新單曲〈你從春天走來〉，還帶來360度解構旋轉舞台、飛天鯨魚、五米高巨熊、巨型立方晶體LED，以及12名藝術舞者，誠意滿滿只為讓歌迷感受到更全面的劉若英。距離上次來到高雄開唱已時隔3年，她對大家的熱情念念不忘，劉若英說：「上一次高雄給我的熱情，我一直都放在心裡，從來沒有忘記。想起我們一起唱～～〈再會啦心愛的無緣的人〉～～終於，又能回到高雄，再唱一次給你們聽！」
提到新歌〈你從春天走來〉，由汪蘇瀧作詞作曲，歌曲巧妙呼應劉若英經典歌曲〈為愛癡狂〉歌詞第一句「我從春天走來」，MV則至美國取景，影片中囊括紐約中央公園、高線公園、曼哈頓SoHo街區、布魯克林大橋等多處著名景點。今年2月，劉若英在上海演唱會無預警首唱，立刻引發粉絲熱烈討論，MV目前已於相信音樂首播。
《飛行日》巡迴演唱會高雄巨蛋門票，7月18日11:00 在台新卡友專區購票、12:00 拓元售票全區全面開賣，詳細演出資訊、演唱會座位圖等請關注相信音樂、拓元售票。
資料來源：相信音樂、拓元售票
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