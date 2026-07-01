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首張吉伊卡哇信用卡！聯邦賴點卡x吉伊卡哇劇場版：限量5萬張申辦

從即日起至9月30日開放申辦，並限量5萬名可享限定卡面，如申辦額滿，則將以極簡版（原卡面）發行。

▲聯邦銀行跟上吉伊卡哇風潮，於今日攜手Visa正式推出吉伊卡哇圖樣IP授權的「聯邦賴點Visa卡吉伊卡哇劇場版」升級卡面。（圖／聯邦銀行官網）

聯邦賴點卡x吉伊卡哇太可愛！聯名優惠一次看

▲聯邦賴點Visa卡特別推出專屬加碼，即日起至9月30日止，新戶核卡於國內消費累積滿777元，即可獲得「劇場版 吉伊卡哇 人魚島的祕密」電影票2張，並限量前2400 名可獲得。（圖／anionetw）

聯邦賴點卡優惠攻略！通路、國內國外回饋一次看

▲聯邦賴點Visa卡國內、國外回饋一次看。（圖／聯邦銀行官網）

台灣首張吉伊卡哇信用卡來了！聯邦銀行與Visa今（1）日宣布，，超可愛卡面立馬引起吉友關注。《NOWNEWS今日新聞》整理相關優惠與回饋，帶領讀者一次看懂。超人氣IP吉伊卡哇電影《劇場版吉伊卡哇人魚島的秘密》將於7月31日登上大螢幕，聯邦銀行跟上吉伊卡哇風潮，於今日攜手Visa正式推出吉伊卡哇圖樣IP授權的「聯邦賴點Visa卡吉伊卡哇劇場版」升級卡面，首張吉伊卡哇信用卡登場，也讓一票吉友興奮不已，驚訝表示「這是台灣第一次有吉伊卡哇卡面的信用卡吧？還是電影版圖案」、「這卡面也太可愛了」、「可惡，好可愛的卡」。即日起至9月30日止，新戶核卡於國內消費累積滿777元，即可獲得「劇場版 吉伊卡哇 人魚島的祕密」電影票2張，並限量前2400 名可獲得。如民眾在活動期間內至吉伊卡哇快閃店、常設店、指定售票系統、指定影城消費，如tixCraft 拓元、寬宏售票、KKTIX、威秀、秀泰等，享加碼最高5%回饋。持賴點卡於國內外一般消費，累積滿2.5萬元贈500元即享券‵，活動需登錄並限量5000份。只要使用LINE Pay支付，即可享最高11%回饋，涵蓋餐廳、速食店、手搖飲、咖啡、藥妝、家居、寵物、運動，涵蓋近39個生活品牌消費通路，不論是麥當勞、星巴克、肯德基、漢堡王或50嵐、得正、小北百貨等都有。如新戶申辦，還可享加碼4%回饋，在核卡後次用此6個月內，以LINE Pay一般消費，可獲得最高LINE POINTS 1800點優惠，但每個月歸戶上限300點。此外，新戶繳保費如一次付清，享登錄最高2%回饋。國外消費祭出最高6%回饋（含歐洲國家），於韓國指定店家以LINE Pay付款，可再享最高30%回饋。持卡人收到帳單後，使用一卡通 iPASS MONEY APP 繳納信用卡款並綁定聯邦賴點卡，加碼享最高200點一卡通綠點回饋。不過《NOWNEWS》特別提醒民眾，申辦信用卡前，務必審視個人財務能力，並詳細閱讀申請書及契約內容，謹慎理財，信用至上，避免過度消費造成債務累積與信用瑕疵。