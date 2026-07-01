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台北市長蔣萬安今（1）日出席日本寶可夢30週年記者會，今早被問到平常喜歡哪個寶可夢，他說喜歡卡比獸。致詞時他宣布，台北市成為Pokémon30週年限定活動的五大城市之一，將在10月10日、11日連假期間，在信義區香堤廣場舉辦寶可夢大遊行、限定商品的特賣，以及快閃的展演活動。蔣萬安今天身穿「風速狗」的短襯衫出席記者會，致詞時恭喜寶可夢30週年生日快樂，也提到不管是大朋友、小朋友，對於寶可夢遊戲、動畫裡面，「皮卡丘，就決定是你了！」或者是火箭隊所講「哇！好討厭的感覺！」都是大家耳熟能詳的台詞，也是許多朋友共同的回憶。蔣萬安說，1996 年，不管是一開始從任天堂 Game Boy 的首款遊戲，到後來的動畫、牌卡，都吸引很多好朋友的熱愛。後來在 Pokémon GO 開始實體抓寶，也確實造成了轟動。他還有印象當時在北投公園吸引大量的人潮。蔣萬安也提到，7月11日跟12日，《Pokémon GO》和北捷合作，在捷運中山站以及心中山線形公園，佈置了各項主題裝置。歡迎市民一起來到心中山，開始打卡、拍照，留下美好的回憶。