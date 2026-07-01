《俠盜獵車手6》（GTA 6）日前終於開放全球預購，不過一般版售價80美元（約新台幣2539元），終極版售價100美元（約新台幣3174元），讓部分玩家覺得太貴了，不過有Xbox玩家分享，自己使用「Microsoft Rewards」點數計畫，不花任何一塊錢，就成功預購《GTA 6》，他透過每天各種小任務日積月累，存夠點數後換了價值100美元（約新台幣3174元）的Xbox禮物卡，再用禮物卡預購《GTA 6》。
累積點數換禮物卡 免費得到《GTA 6》終極版
玩家CarolinaKing704在Reddit論壇上分享，他每天都會透過各種小任務累積Microsoft Rewards點數，像是每日簽到、使用Bing瀏覽器搜尋、Bing App等，在Xbox上玩Xbox Game Pass遊戲也可以累積點數，每1萬點點數，可以兌換Xbox數位禮物卡10美元（約新台幣317元）。
他也感謝遊戲開發商Rockstar Games多次把《GTA 6》的上市時間延期，讓他有時間可以累積點數。要換到終極版《GTA 6》需要10萬點，根據其他有在累積Microsoft Rewards點數的玩家分享，每天完成所有任務，每個月大約可累積2.2萬點，他花了約7個月時間，現在已經累積14.6萬點，要換終極版《GTA 6》其實不難。
每天堅持解任務 耐心要夠才能省錢
不過也有玩家指出，Microsoft Rewards點數有越來越難累積的趨勢，全球都有縮減點數獎勵的情況，未來點數會越來越難賺。而且要放棄自己習慣的搜尋瀏覽器，改成Bing也是一大負擔，每天還要維持解任務習慣，需要大量的耐心與時間成本。現在距離《GTA 6》11月19日發售還有一段時間，玩家們不妨也跟著累積點數，雖然不能全額免費，但還是可以折抵一些費用。
台灣玩家目前還是沒辦法於PlayStation Store、Microsoft Store預購《GTA 6》，只能把遊戲加入願望清單中，台灣售價部分也還沒公布，如果想預購台灣版的《GTA 6》只能再等等了。
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玩家CarolinaKing704在Reddit論壇上分享，他每天都會透過各種小任務累積Microsoft Rewards點數，像是每日簽到、使用Bing瀏覽器搜尋、Bing App等，在Xbox上玩Xbox Game Pass遊戲也可以累積點數，每1萬點點數，可以兌換Xbox數位禮物卡10美元（約新台幣317元）。
他也感謝遊戲開發商Rockstar Games多次把《GTA 6》的上市時間延期，讓他有時間可以累積點數。要換到終極版《GTA 6》需要10萬點，根據其他有在累積Microsoft Rewards點數的玩家分享，每天完成所有任務，每個月大約可累積2.2萬點，他花了約7個月時間，現在已經累積14.6萬點，要換終極版《GTA 6》其實不難。
不過也有玩家指出，Microsoft Rewards點數有越來越難累積的趨勢，全球都有縮減點數獎勵的情況，未來點數會越來越難賺。而且要放棄自己習慣的搜尋瀏覽器，改成Bing也是一大負擔，每天還要維持解任務習慣，需要大量的耐心與時間成本。現在距離《GTA 6》11月19日發售還有一段時間，玩家們不妨也跟著累積點數，雖然不能全額免費，但還是可以折抵一些費用。
台灣玩家目前還是沒辦法於PlayStation Store、Microsoft Store預購《GTA 6》，只能把遊戲加入願望清單中，台灣售價部分也還沒公布，如果想預購台灣版的《GTA 6》只能再等等了。