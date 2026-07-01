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▲蔡阿嘎上週在老婆的慫恿下買了一張股價3900的聯發科，瞬間390萬all in。（圖／蔡阿嘎FB）

網紅蔡阿嘎上週五被老婆二伯慫恿砸下390萬買了一張聯發科，當天立刻跌停損失2萬；今（1）日他再度PO出影片透露以4360的股價賣掉聯發科，短短5天就賺了46萬，讓許多網友羨慕不已。值得一提的是，近日因日本畫家事件遭炎上，甚至被網友連署抵制、合作廠商切割，即使道歉仍止不住風波，對此影片中蔡阿嘎看起來氣色有些憔悴，但心情看似還算不錯，還能與老婆互相開玩笑。蔡阿嘎上週在老婆的慫恿下買了一張股價3900的聯發科，瞬間390萬all in，遭老婆虧：「不出門也會花錢。」未料，才剛下單馬上跌停，讓他急問：「下禮拜會不會起來？大家快告訴我，下禮拜就會漲了對吧對吧！」今日蔡阿嘎則透露聽老婆的建議，把聯發科賣了獲利46萬。不過，影片中蔡阿嘎相當猶豫，不斷搔頭問：「確定賣了嗎？確定？我覺得它會再上去。」讓二伯笑回：「漲也怕跌也怕，韭菜喔？」要蔡阿嘎直接獲利了結，最終他以4360的股價賣出。影片曝光後，讓粉絲羨慕直呼：「現賺46萬」、「賺46萬，這就是有錢人的煩惱」、「這見好就收，不然下一秒跌會很懊悔」、「獲利了結！聽老婆的對啦。」值得一提的是，蔡阿嘎近日才因拿AI圖與日本畫家對比遭到炎上，之後又因煽動粉絲引戰，而遭到大批網友抵制、炎上，甚至連合作廠商都受到波及；事後，蔡阿嘎拍影片向大家道歉，坦承情緒控管不夠成熟，將深刻反省。影片中，蔡阿嘎看起來面容有些憔悴、頭髮已長到遮住眼睛，不知是否受到近來的輿論影響，但仍擠出笑容與老婆互相開玩笑。