今（1）日全台高中生正式迎來為期兩個月的暑假，還沒想好要去哪玩嗎？北部各大動漫、角色IP展覽與快閃店同步進入旺季。從《吉伊卡哇》台北特展、《伊藤潤二展 誘惑》、《JOJO的奇妙冒險》快閃店與《飆馬野郎》複製原畫展，到《迷宮飯》、《我獨自升級》、《新世紀福音戰士》展，以及漫畫博覽會、Fancy Frontier 開拓動漫祭（FF47）等大型活動接力登場。
《NOWNEWS今日新聞》以下整理北部14大動漫展覽、快閃店一次看，動漫迷趕快收藏起來規劃暑假行程！
🟡 NishimuraYuji's shop! in TAIWAN
📌日期：6月13日至8月25日
📌地點：松山文創園區 南向製菸工廠 藝異空間
日本人氣插畫家西村優志的「studio UG」角色快閃店來到台北松菸，包含開心熊貓、小鼠、戀愛兔、壞壞貓等人氣角色全部登場。現場販售日本進口商品、台灣限定商品，也有夏天限定祭典插畫系列，療癒系角色迷可以安排朝聖。
🟡 動漫最高祭 Anime Max Festival
📌日期：6月18日至9月13日
📌地點：華山1914文創園區 中7B館
由木棉花與金儀創意共同主辦的「動漫最高祭 Anime Max Festival」集結多部人氣動畫IP，打造大型動漫主題市集。活動主打四大打卡場景包含《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《一拳超人》、《葬送的芙莉蓮》、閃卡機與卡片機市集，以及大量周邊商品，適合想一次逛多部作品的動漫迷。
🟡《櫻桃小丸子》原作40周年特展
📌日期：6月18日至9月28日
📌地點：松山文創園區5號倉庫
為紀念《櫻桃小丸子》原作40周年，特展透過角色介紹、複製原稿、經典場景與限定周邊，帶粉絲重溫小丸子的童年世界。現場也推出入場特典，適合老粉絲、親子一起參觀。
🟡《伊藤潤二展 誘惑》
📌日期：6月19日至9月28日
📌地點：松山文創園區4號倉庫
日本恐怖漫畫大師伊藤潤二大型展覽《誘惑》登場，展出《富江》、《漩渦》、《雙一》等經典作品內容，並透過原畫、沉浸式場景與展區設計，呈現細膩又詭譎的恐怖美學，是今年暑假討論度最高的漫畫展之一。
🟡《JOJO的奇妙冒險》快閃店＋《飆馬野郎》複製原畫展
📌日期：6月26日至8月11日
📌地點：新光三越台北南西店一館9樓
JOJO 粉絲今年暑假一定要衝！《JOJO的奇妙冒險 星塵遠征軍》快閃店與 JOJO CARAVAN《飆馬野郎JOJO的奇妙冒險》複製原畫展同步登場，現場有拍照區、限定商品與複製原畫展示。隨著《飆馬野郎》動畫化話題升溫，這檔活動也成為北部動漫迷必逛重點。
🟡 San-X 90周年紀念展 in 台灣
📌日期：6月27日至8月30日
📌地點：微風廣場 Breeze MEGA Studio 8F、9F藝文中心
San-X 迎接90周年，首場大型海外展選在台灣登場，拉拉熊、角落小夥伴、趴趴熊等人氣角色齊聚。展區集結歷代經典角色資料、展品與限定商品，帶粉絲回顧San-X橫跨世代的可愛魅力。
🟡《我獨自升級》展 SOLO LEVELING EXHIBITION
📌日期：6月30日至8月9日
📌地點：松山文創園區2F多功能展演廳
韓國人氣網漫、動畫《我獨自升級》首度在台打造沉浸式實體展覽，重現主角成振宇從「最弱獵人」逐步成長的故事。展場結合燈光音效、場景設計與任務挑戰，讓粉絲像走進副本闖關一樣體驗作品世界。
🟡《CHIIKAWA DAYS》台北特展
📌日期：7月4日至9月27日
📌地點：華山1914文創園區 東2館四連棟
今年暑假最受期待的角色展之一就是《CHIIKAWA DAYS》台北特展。除了重現香港特展內容，台北站更加入作者Nagano親筆創作的「台灣夜市」限定系列，吉伊卡哇、小八貓、兔兔將化身滷肉飯、地瓜球、珍珠奶茶等台灣美食元素，預料會成為粉絲搶拍焦點。
🟡《全知讀者視角》期間限定Pop-up Store
📌日期：7月4日至7月12日
📌地點：華山1914文創園區 西2館
韓國人氣小說、漫畫IP《全知讀者視角》推出期間限定快閃店，活動限時9天，大家務必好好把握！現場販售繁中版漫畫限定版、超過50款全新周邊，並設有收藏卡抽卡機與滿額贈活動。
🟡 九井諒子展、《迷宮飯》迷宮探索展
📌日期：7月15日至8月30日
📌地點：台北三創生活園區6樓 INCUBASE Arena Taipei
《迷宮飯》動畫播出後人氣持續升溫，這次台北站一次帶來「九井諒子展」與《迷宮飯》迷宮探索展。展覽不只重現地下迷宮、魔物料理等經典場景，也能看到作者創作脈絡、複製原畫與角色設定，讓粉絲更完整認識作品世界。
🟡 第25屆漫畫博覽會
📌日期：7月23日至7月27日
📌地點：台北世貿一館
每年暑假動漫迷最大盛事之一，非漫畫博覽會莫屬。今年第25屆漫博以「GOSHINE！與夢想同行！」為主題，集結出版社、代理商、舞台活動、簽名會與限定商品，也是粉絲排隊搶首賣、見來賓、補收藏的重要戰場。
🟡《我的英雄學院》動畫10周年 × animate Gratte
📌日期：7月25日至8月16日
📌地點：animate Gratte 西門站
《我的英雄學院》動畫迎來10周年，animate Gratte 推出紀念合作活動，將角色圖像結合飲品、餅乾與限定商品。對我英粉來說，這類小型快閃最適合安排在西門町逛街行程中順路朝聖。
🟡《新世紀福音戰士展：線》Lines of EVANGELION
📌日期：8月14日至10月4日
📌地點：新光三越台北信義新天地A9 9F宴會展演館
《新世紀福音戰士展：線》將於8月登場，展覽以「線條」為核心，規劃九大展區，從角色、機體、美術到音樂光影重新拆解《EVA》的視覺魅力。對EVA粉絲來說，這不是單純回顧劇情，而是從創作與設計角度重新感受經典動畫。
🟡 Fancy Frontier FF47 開拓動漫祭
📌日期：8月21日至8月23日
📌地點：花博公園爭艷館
暑假壓軸則是 Fancy Frontier FF47 開拓動漫祭。FF是台灣代表性的同人誌即售會，現場包含同人誌販售、Cosplay活動及動漫相關商品展售，活動為期3天，預計將吸引大批創作者與動漫迷朝聖。
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🟡 NishimuraYuji's shop! in TAIWAN
📌日期：6月13日至8月25日
📌地點：松山文創園區 南向製菸工廠 藝異空間
日本人氣插畫家西村優志的「studio UG」角色快閃店來到台北松菸，包含開心熊貓、小鼠、戀愛兔、壞壞貓等人氣角色全部登場。現場販售日本進口商品、台灣限定商品，也有夏天限定祭典插畫系列，療癒系角色迷可以安排朝聖。
📌日期：6月18日至9月13日
📌地點：華山1914文創園區 中7B館
由木棉花與金儀創意共同主辦的「動漫最高祭 Anime Max Festival」集結多部人氣動畫IP，打造大型動漫主題市集。活動主打四大打卡場景包含《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《一拳超人》、《葬送的芙莉蓮》、閃卡機與卡片機市集，以及大量周邊商品，適合想一次逛多部作品的動漫迷。
📌日期：6月18日至9月28日
📌地點：松山文創園區5號倉庫
為紀念《櫻桃小丸子》原作40周年，特展透過角色介紹、複製原稿、經典場景與限定周邊，帶粉絲重溫小丸子的童年世界。現場也推出入場特典，適合老粉絲、親子一起參觀。
📌日期：6月19日至9月28日
📌地點：松山文創園區4號倉庫
日本恐怖漫畫大師伊藤潤二大型展覽《誘惑》登場，展出《富江》、《漩渦》、《雙一》等經典作品內容，並透過原畫、沉浸式場景與展區設計，呈現細膩又詭譎的恐怖美學，是今年暑假討論度最高的漫畫展之一。
📌日期：6月26日至8月11日
📌地點：新光三越台北南西店一館9樓
JOJO 粉絲今年暑假一定要衝！《JOJO的奇妙冒險 星塵遠征軍》快閃店與 JOJO CARAVAN《飆馬野郎JOJO的奇妙冒險》複製原畫展同步登場，現場有拍照區、限定商品與複製原畫展示。隨著《飆馬野郎》動畫化話題升溫，這檔活動也成為北部動漫迷必逛重點。
📌日期：6月27日至8月30日
📌地點：微風廣場 Breeze MEGA Studio 8F、9F藝文中心
San-X 迎接90周年，首場大型海外展選在台灣登場，拉拉熊、角落小夥伴、趴趴熊等人氣角色齊聚。展區集結歷代經典角色資料、展品與限定商品，帶粉絲回顧San-X橫跨世代的可愛魅力。
📌日期：6月30日至8月9日
📌地點：松山文創園區2F多功能展演廳
韓國人氣網漫、動畫《我獨自升級》首度在台打造沉浸式實體展覽，重現主角成振宇從「最弱獵人」逐步成長的故事。展場結合燈光音效、場景設計與任務挑戰，讓粉絲像走進副本闖關一樣體驗作品世界。
📌日期：7月4日至9月27日
📌地點：華山1914文創園區 東2館四連棟
今年暑假最受期待的角色展之一就是《CHIIKAWA DAYS》台北特展。除了重現香港特展內容，台北站更加入作者Nagano親筆創作的「台灣夜市」限定系列，吉伊卡哇、小八貓、兔兔將化身滷肉飯、地瓜球、珍珠奶茶等台灣美食元素，預料會成為粉絲搶拍焦點。
📌日期：7月4日至7月12日
📌地點：華山1914文創園區 西2館
韓國人氣小說、漫畫IP《全知讀者視角》推出期間限定快閃店，活動限時9天，大家務必好好把握！現場販售繁中版漫畫限定版、超過50款全新周邊，並設有收藏卡抽卡機與滿額贈活動。
📌日期：7月15日至8月30日
📌地點：台北三創生活園區6樓 INCUBASE Arena Taipei
《迷宮飯》動畫播出後人氣持續升溫，這次台北站一次帶來「九井諒子展」與《迷宮飯》迷宮探索展。展覽不只重現地下迷宮、魔物料理等經典場景，也能看到作者創作脈絡、複製原畫與角色設定，讓粉絲更完整認識作品世界。
📌日期：7月23日至7月27日
📌地點：台北世貿一館
每年暑假動漫迷最大盛事之一，非漫畫博覽會莫屬。今年第25屆漫博以「GOSHINE！與夢想同行！」為主題，集結出版社、代理商、舞台活動、簽名會與限定商品，也是粉絲排隊搶首賣、見來賓、補收藏的重要戰場。
📌日期：7月25日至8月16日
📌地點：animate Gratte 西門站
《我的英雄學院》動畫迎來10周年，animate Gratte 推出紀念合作活動，將角色圖像結合飲品、餅乾與限定商品。對我英粉來說，這類小型快閃最適合安排在西門町逛街行程中順路朝聖。
📌日期：8月14日至10月4日
📌地點：新光三越台北信義新天地A9 9F宴會展演館
《新世紀福音戰士展：線》將於8月登場，展覽以「線條」為核心，規劃九大展區，從角色、機體、美術到音樂光影重新拆解《EVA》的視覺魅力。對EVA粉絲來說，這不是單純回顧劇情，而是從創作與設計角度重新感受經典動畫。
📌日期：8月21日至8月23日
📌地點：花博公園爭艷館
暑假壓軸則是 Fancy Frontier FF47 開拓動漫祭。FF是台灣代表性的同人誌即售會，現場包含同人誌販售、Cosplay活動及動漫相關商品展售，活動為期3天，預計將吸引大批創作者與動漫迷朝聖。