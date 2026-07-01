台北、高雄近期都在人潮密集路口設置大型遮陽傘，高雄率先因造價近30萬元遭到質疑，甚至被拿來與淘寶商品比較。不過有民眾發現，台北西門町新設的智慧電動遮陽傘外型類似，每支造價更高達30至40萬元，引發網友熱烈比較。不少網友比較後，忍不住吐槽台北的遮陽傘沒品味、安全性不足，不禁搖頭直呼：「不愧是台北人的美感，不土會死。」
高雄大型遮陽傘引熱議！台北跟上被罵翻：醜到無法形容
一名網友在Threads發文表示，前一天才看到有人以假帳號批評高雄新設的大型遮陽傘「像景觀餐廳在用的」，質疑一支要價27萬元，但淘寶類似款售價僅1830元。沒想到隔天經過西門町時，竟發現台北市也在路口設置了遮陽傘，讓他忍不住將照片PO上網分享。
貼文曝光後，引發不少網友比較兩地遮陽傘設計，眾人紛紛留言表示，「細看的話還是有差別的，高雄的是三層布料，而且看起來比較有質感，那台北這樣一支多少錢呢？」、「請問裝這支是要賣水果還是糖炒栗子？」、「不愧是台北人的美感，就是要紅色，不土會死」、「醜到無法形容，跟傳統市場那些醜到爆的雨棚有什麼差別」。
也有不少人認為關鍵在於安全問題，「高雄的有做通風設計，安全性夠」、「我好奇西門町那根遮陽傘底座的加固程度，高雄的是用水泥封住」、「台北這還真的像淘寶貨，基座有夠隨便」、「高雄的有開風口，底座看起來穩，西門町這支沒風口是想被吹倒嗎」。
高雄市3座大型遮陽傘上路！北市政捷運西門站也安裝了
事實上，台北市政府推動人行道智慧遮陽傘計畫，6月30日已完成捷運西門站1號、6號出口設置作業。每座大型傘面可提供10多人短暫遮蔭，採智慧型電動自動開闔設計，每支造價約30至40萬元。現場也張貼公告指出，因應夏季高溫，市府挑選人潮眾多、紅燈等候時間較長的路口設置遮陽傘，並提供QR Code蒐集民眾使用意見，作為後續改善參考。
高雄市則已於捷運凱旋站、凹子底站及輕軌轉乘路口設置3座大型遮陽傘，每座造價近30萬元。高捷公司表示，遮陽傘屬於行人專用設施，提供民眾候燈及轉乘時遮陽避雨，並採可收折設計，不會遮蔽交通號誌或影響駕駛視線，未來將依實際使用狀況及成效，再評估是否擴大設置。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在Threads發文表示，前一天才看到有人以假帳號批評高雄新設的大型遮陽傘「像景觀餐廳在用的」，質疑一支要價27萬元，但淘寶類似款售價僅1830元。沒想到隔天經過西門町時，竟發現台北市也在路口設置了遮陽傘，讓他忍不住將照片PO上網分享。
貼文曝光後，引發不少網友比較兩地遮陽傘設計，眾人紛紛留言表示，「細看的話還是有差別的，高雄的是三層布料，而且看起來比較有質感，那台北這樣一支多少錢呢？」、「請問裝這支是要賣水果還是糖炒栗子？」、「不愧是台北人的美感，就是要紅色，不土會死」、「醜到無法形容，跟傳統市場那些醜到爆的雨棚有什麼差別」。
高雄市3座大型遮陽傘上路！北市政捷運西門站也安裝了
事實上，台北市政府推動人行道智慧遮陽傘計畫，6月30日已完成捷運西門站1號、6號出口設置作業。每座大型傘面可提供10多人短暫遮蔭，採智慧型電動自動開闔設計，每支造價約30至40萬元。現場也張貼公告指出，因應夏季高溫，市府挑選人潮眾多、紅燈等候時間較長的路口設置遮陽傘，並提供QR Code蒐集民眾使用意見，作為後續改善參考。
高雄市則已於捷運凱旋站、凹子底站及輕軌轉乘路口設置3座大型遮陽傘，每座造價近30萬元。高捷公司表示，遮陽傘屬於行人專用設施，提供民眾候燈及轉乘時遮陽避雨，並採可收折設計，不會遮蔽交通號誌或影響駕駛視線，未來將依實際使用狀況及成效，再評估是否擴大設置。