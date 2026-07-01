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薔薔日前在YouTube公開全新影片「誤闖深圳最底層的墮落世界！選擇躺平的生活竟比想像更黑暗⋯一場騙局讓我看清人生」，透露自己前往當地「三和大神」的聚落龍華汽車站，揭開當地底層人群的生活面貌，沒想到過程她連環遭到詐騙，短短幾個小時內就損失2400元人民幣（約台幣1萬元），超敢拍的題材曝光後，讓許多網友直呼「實在太敢拍！」薔薔透露，自己原本是想看看中國當地的「精神小伙」是如何生活的，沒想到誤闖當地三和大神（也稱：掛壁，意指不願尋找穩定工作，只靠做臨時工過日，賺一天躺三天的人），得知當地有一位知名直播主名稱「紅姐」，因此薔薔一行人開始了尋找這位紅姐的路上。為了保護自己的安全，薔薔花錢聘請了當地「三和大神」擔任嚮導，沒想到第一組兩名中年男子收下各200元人民幣（約台幣970元）後便直接消失，之後她又找了另一組人帶路，甚至大方支付每人1000元人民幣，結果對方同樣收錢後放鴿子，讓她哭笑不得，直呼自己上演了一場「看清人生」的騙局。一番波折後，薔薔最終接觸到兩位分別是20歲及28歲的年輕人，並自掏腰包請他們吃飯、入住高級飯店、逛街購物、夾娃娃，希望讓他們體驗不同的生活，體驗完不同的一天後，其中一位有了未來好好找工作的消息：「整天掛壁也沒啥事」；另一位則是還想繼續掛壁，認為自己還年輕可以繼續蹉跎。薔薔坦言，如果不是親自走進深圳，自己永遠不會知道這座城市還存在另一個世界。影片曝光後，不少網友大讚她敢拍，「這種題材連館長都不敢拍」、「薔薔真的是太勇了」、「薔薔太猛了」、「佩服妳這個系列，但務必注意安全」、「揭發事實，但還是要小心。」