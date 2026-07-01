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台北市內湖區近期因豪雨造成多處積淹水，這也是繼20年前納莉風災之後最為嚴重的一次，受災戶多達332戶，台北市長蔣萬安隨後也前往現場視察，卻誤將慰問金發放給「4樓住戶」反挨轟，事後區公所證實已追回。對此，律師林智群狠酸，這個就是預演，可稱為萬安演習，「給你的錢不是你的錢」。隨著誤發慰問金事件越演越烈，領到這筆一萬元的4樓住戶後續也現身說法，重申自己當時就有告知蔣萬安，是樓上的住戶，而面對慰問金最後被收回的局面，該住戶也強調沒關係：「我們不能占便宜啦！」蔣萬安今（1）日受訪再被媒體追問，究竟住戶當時是否有自稱是受災戶？還是其有表明是住在樓上？蔣萬安則是回應稱，他昨天說過，在第一時間，就是針對受災戶發放一萬慰問金，也希望即刻的給予相關慰問，讓受災戶心理、情緒能夠先平復，然後盡全力的來協助災後的復原。對此，律師林智群吐槽，萬安男神知道住戶住樓上，還是把紅包給人家了，更狠酸這個就是預演，大家稱為「萬安演習」，最後他還不忘嘲諷：「給你的錢不是你的錢。」網友也紛紛留言調侃「萬安給錢是遮羞費，萬安追回是打臉費」、「這阿斗如此做事，市民以後有得苦受了！」、「給錯收回來是應該的，重點政府的錢，他可以說發就發喔」。