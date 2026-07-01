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▲陳嫺靜走紅毯時身穿黑色西裝，看起來酷帥有型。（圖／NOWNEWS攝影中心）

27歲女歌手陳嫺靜日前在金曲獎上，拿到最佳新人獎的殊榮，她當時身穿白色帽T上台領獎，之後也以同一套衣服進行新人表演，怎料竟引起罵聲。不少人嫌她穿的太隨便、不尊重典禮，但其實陳嫺靜換衣服並非是為了輕鬆，而是想傳達自己專輯的理念：「去對普通但是好的事情充滿感謝」。這單純到不行的理由讓許多本來不認識她的人，直呼被圈粉了。陳嫺靜上月底參加金曲獎頒獎典禮時，本來穿著黑色酷帥西裝走紅毯，上台領獎時卻換成休閒裝，白色帽T搭配灰色棉褲，看起來格外放鬆，很有個人特色，卻也因此引來酸民罵聲。連續好幾天都有人在社群發文，討論陳嫺靜領獎的穿搭，留言痛批：「穿得像小朋友」、「不尊重典禮」。不過其實陳嫺靜換衣服不是為了自己輕鬆、舒服，而是有她想傳達的理念。陳嫺靜在金曲後台受訪時，坦言自己一開始本來也打算穿著同一套西裝上去領獎，但她心想，如果真的有機會得獎、可以上台表演的話：「」。陳嫺靜想用自己最原始的面貌站在舞台上，提醒大家去感謝出現在生命中的平凡小事，這個理由瞬間扭轉不少人對她的評價，粉絲更聲援陳嫺靜，「很棒，有想法就做自己想做的事就好，感謝平凡的自己」、「不認識，但看到她這段回答就已經開始喜歡她了」、「本來就不用迎合舞台，這是金曲獎不是金衣獎，她做自己就好」。而陳嫺靜身上的帽T其實也不隨便，這件衣服是泰國設計師品牌VeniceW今年推出的春夏系列修身長袖連帽衫，官網售價要451美元（約新台幣1.4萬元），跟一件小品牌禮服的價格差不多，也顯示她其實有在用自己的方式尊重金曲獎舞台。