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▲重磅首發「超集巨星派對」7日4日登場，超人氣嘻哈天團「玖壹壹」與金曲歌后「孫盛希」接力熱唱。（圖／業者提供）

▲漢神洲際全面強化商場精品陣容，包括GENTLE MONSTER等三大國際精品將陸續進駐，（圖／業者提供）

搶攻暑期商機，台中漢神洲際購物廣場宣布，明(2)日起至8月23日推出暑假限定強檔「仲夏洲遊記」，大手筆祭出全館滿千送百超值回饋，更重金打造巨星演唱會、總價值破百萬元的豪華抽獎，期間也將迎來三大國際精品及全台最難訂自助餐廳陸續進駐，人氣與買氣預料將持續延燒。「仲夏洲遊記」系列活動，重磅首發「超集巨星派對」將於7日4日登場，邀請超人氣嘻哈天團「玖壹壹」與金曲歌后「孫盛希」接力熱唱。當日更將加碼舉辦總價值突破百萬元的豪華抽獎，豐富獎項包含高達100萬元的漢神百貨禮券，以及「台北漢來大飯店皇家套房」結合「Maserati 瑪莎拉蒂豪車接駁」的頂級尊榮雙享體驗。緊接著8月8日的「夏日泡泡派對」將熱力接棒，邀請擁有千萬瀏覽量的超人氣歌手「陳華」、新生代競舞女聲「郁欣IVY」及創作才子「斑恩Ben」齊聚舞台。漢神洲際期盼透過超強演唱會卡司、豐富的互動體驗與高額回饋三大亮點，打造今夏中台灣最具話題性的購物娛樂盛典。為了鎖定暑期強勁的消費動能，漢神洲際全面強化商場的精品與餐飲陣容，除了GENTLE MONSTER正式進駐外，頂級精品 Giorgio Armani 與全球最新概念旗艦店 FENDI CASA 7月底前陸續開幕，8月底傳奇紅底鞋品牌 Christian Louboutin 接力進駐。此外，被譽為全台最難訂自助餐廳的「島語」，將於7月18日（六）盛大開幕，從頂級時尚到極致饗宴，全面滿足潮流人士與美食饕客期待。消費者最關心的購物優惠今日宣布，7月2日至12日期間，漢神PLUS APP會員可享多重滿千送百優惠： 包括全館消費滿5,000元送500元電子商品券，一樓精品單筆滿10,000元送500元電子商品券。二樓名品與珠寶、B1F大家電滿10,000元送1,000元電子商品券。化妝品3,000元送300元電子商品券。若持中國信託漢神洲際聯名卡消費，最高可享有13%的超值回饋。此外，活動期間更推出多波限量質感來店禮，包含7月16日至19日的「星空來店禮三件組」（托特袋、地毯及不鏽鋼真空彈蓋瓶），以及7月25日、26日的植萃髮品保養系列。美食部分也很吸客，即日起至7月12日展開「韓國物產展」，引進「奉船長醬蟹」等道地韓式海鮮、萬田乾昆布、韓國海苔及BINGGRAE風味拿鐵等話題伴手禮。7月10日至8月31日將串聯館內餐飲推出盛夏「芒果祭」，打造多款期間限定芒果甜點與創意料理。這個夏天，吃喝玩樂來漢神洲際最對味！