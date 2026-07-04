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▲蒲禾菲（如圖）在拍戲期間，傳出與朱軒洋私會。（圖／翻攝自蒲禾菲IG@ariellegrimm_）

女星蒲禾菲在《欠妳的那場婚禮》中飾演年輕版陳立璇，高挑的身形和濃眉大眼，記憶點十足，加上招牌齊瀏海，有種鄰家女孩的氣質，不過近來有粉絲發現，其實蒲禾菲沒有瀏海更漂亮！甚至神似安海瑟薇。蒲禾菲在《欠妳的那場婚禮》中頂著極短的劉海造型，加上深邃五官，整個角色變得相當立體，因戲劇口碑爆棚，蒲禾菲也受到討論，不少網友誇她演技不輸給張孝全、蘇慧倫等資深演員，也有人發現她沒有瀏海更漂亮，清秀的五官變得更加圖出，眉宇之間還神似安海瑟薇。許多劇迷驚喊，「好像安海瑟薇哦」、「氣質馬上不同等級」、「沒瀏海漂亮很多欸」，還有人發現她撞臉張榕容、李心潔。事實上，蒲禾菲擁有四分之一德國混血，外型亮眼的她，演技也備受矚目，不僅入選北影「非常新人」，並參與電影《辛亥隧道》、《後難題短片輯》等多部作品演出，她的感情經歷也隨著名氣受到關注，日前才被週刊爆料，因拍攝《欠妳的那場婚禮》與朱軒洋熟識，甚至傳出互動過從甚密，連帶讓她與前男友余晉的感情狀態受到外界關注。對此蒲禾菲經紀人澄清，兩人是拍戲才認識，劇組為了讓年輕演員培養默契，安排相處與互動都屬工作範圍，私下並沒有外界所形容的關係。