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美國職棒大聯盟（MLB）波士頓紅襪今（1）日主場迎戰華盛頓國民，紅襪最終1：8輸球，比賽中段雙方爆發激烈肢體衝突，導致清空板凳大混戰，衝突發生於4局下，紅襪暫時以1：0領先國民，國民先發投手卡瓦里（Cade Cavalli）用外角變化球三振康崔拉斯後，竟對著打者大喊「坐下吧，小夥子！」，引發康崔拉斯不滿，當下就指著自己反問「你在跟我叫囂嗎？」，隨即衝到場上打算跟卡瓦里肢體衝突。隨後紅襪、國民兩隊板凳清空，紅襪隊友連忙把康崔拉斯架開，本次插曲讓比賽中斷長達11分鐘，康崔拉斯近期因為家鄉委內瑞拉大地震，情緒相當不穩，本場又被國民惹毛，連續2天被趕出場，此外紅襪工具人伊頓（Nate Eaton）、代理教頭崔西（Chad Tracy）也被驅逐出場，國民方面，昨戰被鄭宗哲敲安的先發投手麥克拉斯（Miles Mikolas）也在混亂中，因情緒激動被趕出場。值得注意的是，鄭宗哲本季首度升上大聯盟至今僅5天，就兩度參與球隊板凳清空大場面，6月27日升上大聯盟首日，紅襪交手世仇洋基，就與隊友衝到場上於場中對峙，當時還拍到鄭宗哲露出尷尬微笑，本場則直接進入風暴圈。鄭宗哲本場3打數無安打、但守備端兩度策動雙殺守備。本季至今累積出賽5場，合計15打數2安打，打擊率下修至1成33，另有2分打點、1保送，被三振3次。