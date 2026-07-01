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小琉球資源回收物清運案連續流標15次，導致島上累積約1,500噸資源回收物無法清運，堆置情況日益嚴重。屏東縣政府今（1）日召開記者會表示，琉球鄉公所遲未妥善處理，行政作為明顯失能，縣長周春米已指示縣府跨局處全面介入，責成環保局、警察局及政風處立即展開行動，全力協助清運，並釐清是否涉及行政疏失或不法情事。縣府指出，正值夏季高溫及暑假旅遊旺季，小琉球即將迎來大量遊客，若大量資收物持續堆置，恐衍生環境污染、病媒蚊孳生及公共衛生風險，影響居民生活與觀光形象，因此要求環保局立即派員赴島掌握現況，協助規劃清運作業，並督促鄉公所加強環境消毒與清潔，降低公衛風險。周春米並下達三項指示，包括由環保局協助清運及環境清消、警察局維護清運秩序與人員安全，以及政風處全面調查招標過程是否涉及行政疏失或違法情事；同時呼籲環境部介入調查，協助檢討離島垃圾清運制度，避免類似事件一再發生。環保局表示，依《廢棄物清理法》，一般廢棄物及資源回收物清除屬鄉鎮市公所權責，此次回收物因未完成分類，加上運輸及船運成本等因素，可能導致標案多次流標。琉球鄉公所預定7月7日再次辦理開標，若仍無法順利決標，縣府將立即啟動協助清運機制，並協調船運、貨運及後續分類作業，盡速化解小琉球資源回收物堆置危機，維護居民生活品質及觀光環境。