比賽最後階段，轉播單位用慢動作處理哈蘭德把髮圈拿下，率性狂甩秀髮的影片，短短10秒影片發布不到10小時，就在Threads上吸引超過2.2萬球迷按讚，稱其為本屆世界盃最療癒畫面之一，

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「X打全世界女團兼模特兒」、「認真建議566應該找哈蘭德代言」、「不可能還給我slow motion欸」、「集力量、勇猛、討喜、風趣、性感於一身的男人」

「魔獸」哈蘭德（Erling Haaland）今（1）日率領挪威2：1擊敗象牙海岸，挺進最終16強，除第86分鐘致勝進球之外，一頭金色秀髮再度成為球迷關注焦點。「還慢動作，我真的會瘋」、「根本洗髮精廣告 感覺有花香」、「隔著螢幕都聞到髮香味了」哈蘭德的長髮不僅是他最具標誌性的特色，在場上也時常搶走話題關注度，最知名莫過於2023年，他代表英超曼城對陣阿仙奴的關鍵大戰中，在比賽尾聲衝刺時，索性扯掉頭上髮圈，讓一頭金色長髮在風中飄揚，隨後立即破門得分，帶領球隊4：1贏球，這幕「解開束縛」的慶祝畫面在網路上瘋傳，一頭全金秀髮也在全球爆紅。哈蘭德使用的各色髮圈，也成為場外熱議焦點。經國外媒體起底，哈蘭德愛用的是源自挪威的髮飾品牌KKNEKKI。該品牌髮圈採用60股特殊編織工藝，主打高彈性、固定力強且不咬髮，哈蘭德因為太喜歡這個品牌，甚至直接入股成為股東。2026年世界盃期間，品牌還特別推出「Haaland Edition」專屬聯名禮盒，每款髮圈都帶有專屬的HAALAND字樣珠飾，引發球迷瘋搶，在亞洲與歐洲的代購市場熱度極高。為了在長年流汗、频繁洗頭的運動員生涯中，維持優質髮質，哈蘭德在頭髮保養上也展現驚人的自律性，稍早面對象牙海岸中，比賽結束時，導播也用超慢鏡頭重現哈蘭德解髮圈的經典畫面，引發球迷熱議，，連主播都笑說，「現場看到這個畫面真的很不容易」