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▲星宇航空2026年全新系列SNOOPY主題航班自即日起至12月31日，包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯….等等備品都將換上全新SNOOPY四季主題。（圖／星宇航空提供）

星宇航空2026 SNOOPY全新主題航班正式啟航！星宇航空今（1）日在桃園機場邀請SNOOPY現身，並且同步公布四季主題機上備品，星宇航線（除洛杉磯、安大略出發航班外）都將換上新主題，包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯….等等備品都將換上新圖樣，新主題將一路陪伴旅客到12月31日。星宇航空表示，與Peanuts合作今年正式邁入第三年，從第一年「天際飛行」、第二年突破大氣層的「星際之旅」，到今年全新推出的「Across Seasons, Across the World」雙方持續透過不同主題為旅客打造獨具特色的飛行體驗。今年首度以「春夏」與「秋冬」兩大篇章呈現，描繪Snoopy與Peanuts夥伴們漫遊世界、探索四季風景的旅程。此次星宇航空特別精選部分備品推出雙款設計，將隨機現身在各航班中，讓每趟旅程都充滿歡蒐集驚喜，歡迎旅客登機尋找專屬自己的幸運款式 ！SNOOPY今上午現身桃園國際機場第一航廈報到大廳，不少旅客爭相與合影；凡於現場與SNOOPY合照並分享到個人社群平台，更可獲得SNOOPY精美小禮，旅客直呼賺到！