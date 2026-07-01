我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雅賢的舞台服裝讓許多粉絲看不下去，呼籲公司幫她換一些符合她年紀的衣服。（圖／翻攝自X）

韓國女團BABYMONSTER自2024年出道以來，以強烈的Girl Crush風格、爆發力十足的舞台圈粉無數，甚至登上台北小巨蛋舞台開唱。團體平均年齡僅19歲的她們，近兩次回歸卻讓畫風大變，不僅舞蹈加入許多扭腰扭屁股等動作，服裝也越來越性感，其中年僅19歲的鄭雅賢更因為低胸馬甲裝讓粉絲心疼，讓不少粉絲直呼：「放過女孩們！」BABYMONSTER出道初期主打的是帥氣Girl Crush形象，成員憑藉歌唱、Rap與舞蹈實力征服舞台。然而，近期回歸的打歌服卻是超短版上衣、低胸馬甲、快露出屁股的極短褲等造型，搭配舞蹈中大量扭腰、扭臀動作，讓粉絲邊看邊擔心女孩是不是會在台上走光。其中，成員雅賢在舞台上的平口馬甲背心更成為討論焦點，因為服裝沒有透明肩帶固定，因此她表演時需要靠控制上半身動作，才能保證衣服不會滑落；不僅如此，公司還讓她在彩排時，穿著疑似性感內衣的服裝上台，讓雅賢不得不穿一件外套才現身舞台。許多粉絲看完影片後，紛紛為成員發聲，「她們明明還這麼年輕，不需要靠這種路線吸引目光」、「穿抹胸沒問題，問題在沒有給予適當的防護措施」、「看到不少片段，雅賢寶跳舞變的很拘謹，放不開」、「YG放過孩子們吧」、「由衷希望YG正視服裝問題。」