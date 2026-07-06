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近期國內醫美診所爆發隱私爭議，引發社會對醫療空間裝設攝影器材的集體焦慮，雖然主管機關也火速介入調查，並且給與多家診所祭出重罰，但仍有多位醫學與法學專家聯合發聲，認為應該完善國內醫療環境影像治理相關法規，以確保醫、病雙方的權益與安全，呼籲社會不應陷入「全面貼標籤」的討論，而應藉此機會正視醫療現場的真實風險，將焦點轉向建立健全的「醫療影像治理」機制。其中醫學與法學專家討論的重要觀點之一，就包含影像存在的必要性，是否能作為「防禦性醫療」的雙向安全閥，對此，臺北醫學大學公共衛生學院講座教授李伯璋提到，當糾紛發生時，客觀的影像紀錄能代替醫病雙方各執一詞的主觀陳述，還原事實真相，保護醫護免受誣告，也保護病患的實質權益。他強調，應該先對場域做分級，明確清楚哪些地方可以做影像攝錄、避免醫療糾紛，並且應該與病人對於影像攝錄，有事前的充分溝通。而至於這次還有一個很大的爭議點，就是「偽裝偵煙式」的針孔攝錄機器，對此，東吳大學法學院刑事法研究中心主任黃鼎軒，翻轉針孔即偷拍的迷思，他強調，評判法律責任不應只看器材是圓球式還是偽裝偵煙式，關鍵在於「裝設目的」是否具備正當性。他舉例：根據刑法第315條之1的無故竊錄罪，第2款規定「無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位」之妨害秘密罪，其中關鍵之一就是「無故」，黃鼎軒教授認為無故就是欠缺法律上的正當理由，要參酌個案狀況與社會經驗，至於如何證明醫院不是偷拍？他強調應該內部要有管控機制，建立完善的監視錄影的管理辦法，取得影像的過程要留下紀錄，甚至是存於第三方機構、定期銷毀的機制。另外，他也舉例韓國的醫美相關規定，有嚴格攝錄治療過程，但其目的是為了防止醫病糾紛，反觀台灣，黃鼎軒教授認為應該要讓患者知道有錄影，在簽訂療程同意書的過程，應該做到充分告知錄影的條款。台灣醫事法學會監事鄭牧民也提到，過去曾遇過一個案例，是病患不顧醫護人員的阻攔，在診療開始前，強行要從診療椅上突然離開，結果導致絆到一旁的醫療器材管線摔傷，最後更是大動作提告院方求償，所幸院方透過醫療影像證明，也顯示相關攝錄影片，在案件中的確發揮保護醫事人員的作用，有其存在必要性。而在這一次的醫美風波下，針對主管機關對涉案20多家診所一律祭出停業半年的最重處分，法律專家也提出法理質疑，鄭牧民監事就強調，各診所的裝設數量、場所與動機情節各異，缺乏通盤考量、順應輿論的「齊頭式重罰」恐有違比例原則。各界都在呼籲，政府與產業應該共同制定獨立的醫療錄影禁（限）用原則，來達到影像的「存取權限」、「病患事前知情同意權」以及「自動覆蓋與銷毀週期」透明機制的建立，才能讓影像真正服務於醫療安全，而非侵害隱私。