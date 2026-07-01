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郭台銘近來和一名女球友關係過從甚密，豪門婚姻的經營受到外界討論，其中紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚20年，近來登上節目《璞之妍五分鐘》分享夫妻相處，她提到出國旅行一定是連勝文安排行程，「這樣他就不能抱怨！」非常有智慧。蔡依珊在節目《璞之妍五分鐘》中分享夫妻相處之道，被問到出國旅遊通常是誰負責規劃行程？蔡依珊說這項工作一直都是連勝文處理，因為他比較喜歡安排，再加上如果一趟旅程2人都想要主導，就會意見分歧，她也曾想過規劃行程，但只要出現一點狀況，連勝文就會有意見，現在她完全聽從先生的安排，這樣就算旅途中發生什麼事，先生也不能抱怨，相當有智慧。蔡依珊也分享自己的Me Time通常會運動、吃東西、好好休息，她也不忌口，想吃什麼就吃，不健康的食物也可以。她也提醒大家，照顧自己永遠是人生中最重要的事，一定要記得休息和運動，提早下車多走一站也是運動的方式，忙到一個段落，小睡10分鐘也能幫助恢復精神。