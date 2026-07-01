34歲「人間水蜜桃」壯壯為樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長，超過10年應援經驗加上流利外語，2024年獲選加入南韓水原足球俱樂部啦啦隊，為台灣第一位赴韓外援的啦啦隊女孩，也是台灣首位棒、籃、足三棲的代表人物。壯壯近日前往沖繩度假，久違放送比基尼福利照及招牌凳子臀，不到1天吸引萬人按讚和瀏覽。
壯壯沖繩穿三點式泳裝 精品級蜜桃臀入鏡
壯壯昨（30）日在IG分享一組在沖繩旅遊的照片，只見她一頭短髮微濕，戴黑框眼鏡，穿一件藍底大紅印花的三點式泳衣，與閨密在販賣機前擺拍，32D、24、36.5好身材一覽無餘，尤其引以為傲的「精品級蜜桃臀」入鏡，讓畫面沁人肺腑。
貼文發布沒多久，按讚數已經破萬，粉絲爭相留言：「這台販賣機好幸福」、「我的陽光女孩上線了」、「上半年的最後一天就被壯壯辣鼠（死）掉」、「七孔流血不止啦」、「太邪惡」、「夏天來了有比基尼」、「這太辣了！絕對是地獄級辣度！」其中不乏韓國粉絲。
壯壯首本寫真集尺大大 老爸一度拒絕出版
壯壯2022年8月發行個人首本寫真集，主打傲人「精品級蜜桃臀」，書名就取作《壯見蜜桃》，號稱出道10年最大尺度，父親甚至還一度拒絕讓她出版。壯壯在寫真集中共換20套性感服裝，上山下海取景拍攝騎馬、重機、潛水、衝浪等各式運動，165公分身高，D罩杯美胸一覽無遺，尤其招牌「歐美凳子臀」讓人印象深刻，贏得「人間水蜜桃」美名。
壯壯 • ZZshe/her IG
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壯壯昨（30）日在IG分享一組在沖繩旅遊的照片，只見她一頭短髮微濕，戴黑框眼鏡，穿一件藍底大紅印花的三點式泳衣，與閨密在販賣機前擺拍，32D、24、36.5好身材一覽無餘，尤其引以為傲的「精品級蜜桃臀」入鏡，讓畫面沁人肺腑。
貼文發布沒多久，按讚數已經破萬，粉絲爭相留言：「這台販賣機好幸福」、「我的陽光女孩上線了」、「上半年的最後一天就被壯壯辣鼠（死）掉」、「七孔流血不止啦」、「太邪惡」、「夏天來了有比基尼」、「這太辣了！絕對是地獄級辣度！」其中不乏韓國粉絲。
壯壯2022年8月發行個人首本寫真集，主打傲人「精品級蜜桃臀」，書名就取作《壯見蜜桃》，號稱出道10年最大尺度，父親甚至還一度拒絕讓她出版。壯壯在寫真集中共換20套性感服裝，上山下海取景拍攝騎馬、重機、潛水、衝浪等各式運動，165公分身高，D罩杯美胸一覽無遺，尤其招牌「歐美凳子臀」讓人印象深刻，贏得「人間水蜜桃」美名。
壯壯 • ZZshe/her IG