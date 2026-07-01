我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文聲稱訪美時見到美參議員戴恩斯，但遭戴恩斯親口打臉。不過鄭麗文今（1）日在中常會上重提訪美結果，堅稱訪美有很大收穫，但因為執政黨不斷打壓抹黑、扯後腿，導致大家畫錯重點。然後她也堅稱，在美國見到大咖朋友，更說她每天都在問台灣怎麼辦，怎麼發揮戰略優勢，這是這次去美國的重點，但在台灣沒有引起應要有的注意。鄭麗文今在中常會表示，參選黨主席的時候，最主要的政見是「拼和平、拼經濟」，而《經濟學人》也報導，台灣正快速朝著Ｍ行方向走，台灣的經濟是不是有點類似步上美國的後塵？台灣的戰略位置是什麼？台灣經濟未來何去何從？鄭麗文說，所以她要求去中關村參訪尋找答案，台灣如何走下去？每一個人都會講AI，但是 AI 如何帶動新的台灣的產業？國民黨是唯一一個會拼經濟的政黨，台灣需要我們，我們如何開創下一波的護國神山群？鄭麗文說，這次到美國有很大的收穫，可惜因為執政黨不斷地打壓、抹黑、打擊、扯後腿，所以大家都畫錯重點了。她說，自己每天都在問台灣怎麼辦？台灣經濟的未來何去何從？AI 時代，台灣如何找到戰略優勢，發揮最大的潛能？這是她這一次去美國，不管是在智庫的演講，或者是在哈佛的演講，一個非常重要的重點，「我知道在台灣，並沒有引起應該要有的注意。但是，這才是重點！」鄭麗文說，她曾透露在美國見到了大咖朋友，昨天她見到真正的專家，他說「主席您的這位新認識朋友就是領域最重要的大神」，代表她的願景跟相關專家的回饋，表示這是非常正確道路，因為台灣值得、有能力，一定要相信台灣不要妄自菲薄，因此她去了，他們都很期待台灣扮演關鍵戰略型的角色。鄭麗文說他們要再一次地證明給全世界看：在台灣，就是國民黨執政可以創造經濟奇蹟！過去可以，未來也可以。謝謝！」