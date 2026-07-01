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▲河智苑發文謝謝台灣保鑣。（圖／河智苑Threads@hajiwon1023）

▲▼木村拓哉去年結束台灣工作後，一人送一條香奈兒領帶，該位保鑣（上下圖）與河智苑是同一位。（圖／品牌、讀者提供）

韓國女星河智苑以《秘密花園》、《奇皇后》等神劇廣為人知，她這幾天剛好來台工作，下班後直奔知名小籠包餐廳，過程中可看見一位高大保鑣保持距離守護，他甚至還淋雨幫女神撐傘，「公主寵法的保護」讓河智苑致謝大讚：「真的好帥！」而該位保鑣去年也是木村拓哉來台的隨扈，《NOWNEWS今日新聞》曾獨家報導過木村為了感謝該保鑣團隊，河智苑昨天結束品牌工作後，直奔101的小籠包餐廳，她準備下電扶梯時，一位高大保鑣早在下方撐傘等她，他幫她撐傘時更是保持一定的距離，自己淋雨將傘面全傾向女神的照片，獲讚很有紳士風度，河智苑也寫下：「今天也謝謝一路細心照顧我的保鑣大哥～真的超帥！」其實該位保鑣去年（2025）4月也保護過日本大神木村拓哉，當時天王來台宣傳代言的保健食品，離台前他一一跟保鑣們合照，除了PO上IG致謝，還送6位保鑣一人一條2萬元的香奈兒領帶，粗估花費超過10萬台幣，天王風範讓人震懾！其實這不是木村拓哉第一次向保鑣表達感謝，在2015年7月時，他來台拍攝台灣觀光局宣傳短片，準備離台前，自掏腰包買了6條不同款式的GUCCI領帶，送給一路負責維安的台灣保鑣，低調又貼心的舉動，讓收到禮物的保鑣們又驚又喜又敬佩。