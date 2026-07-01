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​高層會議定調：不談八卦，只論勝選策略

▲邱于珊與民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌，以及祕書長周榆修，合體召開高規格選情會議。（圖／邱于珊提供）

周榆修掛保證：提名機制公平，北屯席次必爭

邱于珊：帶著溫暖與專業，為北屯贏回一席

針對坊間近日傳出台中市北屯區市議員參選人「換將」之說，台灣民眾黨黨中央高層於日前大動作採取行動，由民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌，偕同祕書長周榆修，與北屯區輔選團隊召開高規格選情會議。透過黨內高層齊聚的行動，正式宣示力挺邱于珊的決心，不僅將流言化為烏有，更確立了邱于珊代表民眾黨角逐北屯市議員的戰略地位。據了解，該場選情會議聚焦於最新的內參民調分析。面對北屯區選戰升溫，柯文哲主席延續一貫的務實風格，分析北屯與西屯在地緣與生活圈的高度關聯性。柯文哲建議，邱于珊應加強與西屯區參選人劉芩妤的串聯，透過形象互補與資源共享，創造「雙區聯防」的綜效，並指示團隊將論述主軸與民眾黨核心價值精確連結，力求極大化溪東地區的基本盤與青年選票。​黃國昌主席則針對選戰文宣提出具體指導，強調民眾黨的「空戰」優勢必須再進化。黃國昌直言，文宣不應過度依賴冷冰冰的 AI 生成內容，應回歸「專業與溫度」，透過富有共情能力的在地故事，縮短與選民的距離，以真誠的態度感動人心，而非僅憑數據行事。針對外界繪聲繪影的換將傳聞，祕書長周榆修當場派發「定心丸」。他重申，民眾黨的提名機制始終秉持「公平、公正、公開」原則，旨在選出最具勝選潛力的候選人。針對北屯區議員席次增加的選區特性，周榆修強調民眾黨在當地具備堅實基礎，絕對有實力攻下關鍵一席，沒有任何換將或分裂的空間。​邱于珊會後表示，兩位主席與祕書長的親自指導與全力相挺，是對北屯團隊最實質的肯定。對於被賦予「民眾黨最強阿姨」的期待，邱于珊展現強烈企圖心，強調接下來將調整選戰節奏，不僅要破除無謂的政治流言，更要將心力放在政策論述與基層經營上。​邱于珊表示，北屯這一戰，不僅是民眾黨在台中的灘頭堡，更是檢驗民眾黨地方服務能力的關鍵。她將帶著黨中央提供的專業策略與溫暖的在地情懷，深入大街小巷，以實際行動爭取選民認同，目標直指 2026 年為民眾黨在北屯贏下一席關鍵議席。