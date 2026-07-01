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洛杉磯道奇今（1）日9：3擊敗運動家，拿下近期一波4連勝，戰績56勝30敗穩居大聯盟首位，主帥羅伯斯（Dave Roberts）僅用1605場拿到1000勝，成為大聯盟近126年來，最速達成千勝的總教練，賽後羅伯斯在休息室發表感言，後方的大谷翔平則意外被拍到做鬼臉、「翻白眼」回應，一臉倦容被球迷笑稱「他真的累壞了」。實際上，大谷翔平第一時間就在場上擁抱羅伯斯，慶祝他達成里程碑，兩人好交情不言而喻。大谷翔平本場4打數1安打，唯一安打出現在4局上打出的二壘方向內野安打，延續連6戰敲安紀錄，賽後打擊率下修至2成96，OPS則維持在.954。道奇本場奪勝意義重大，這是羅伯斯生涯第1000勝，也是道奇隊史第4位達成此里程碑的總教練，並以1605場達成1000勝，以勝率62.3%，成為大聯盟1900年以來，最速達下1000勝的總教練。賽後道奇全隊於場中擊掌時，大谷翔平就主動與羅伯斯擁抱，慶祝這位傳奇教頭達成里程碑。但他賽後似乎累壞了，在羅伯斯集合全隊發表感言時，大谷翔平被拍到在身後喘大氣、甚至一度翻白眼、做鬼臉，意外成為球迷討論焦點。「真的快睡著了，我懂」、「超好笑 怪表情連發」、「每個人都很尊重專心 就他表情ㄧ堆 反正蘿蔔有今天也是他幫大忙啦」、「教練請說快點，我表定睡覺時間到」實際上，根據日媒報導，本場比賽結束後，大谷翔平連同收拾、媒體聯訪，僅用時21分鐘就離開球場，目的是為下一場先發登板做準備。他預計於台灣時間週六在主場先發面對教士，爭取本季第9勝。