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▲Faker 透過手寫分享有關自己的小檔案，其中就包含最喜歡的運動員是梅西。（圖／LoL Esports）

▲電競圈的 Faker，足球界的梅西，都是各自領域呼風喚雨的存在。（圖／美聯社／達志影像）

LoL Esports 於 MSI 季中邀請賽公開 T1 中路 Faker手寫小檔案，他透露最喜歡的運動員是梅西（Lionel Messi），而非韓國隊長孫興慜，掀起粉絲熱議。Faker過去曾被譽為「電競梅西」，對此也曾謙虛表示能與梅西相提並論深感榮幸，而他與孫興慜私下其實也惺惺相惜、互為欣賞。《英雄聯盟》電競官方 LoL Esports 近日在 MSI 季中邀請賽期間分享 Faker 的相關資訊，圖卡中 Faker 透過手寫分享有關自己的小檔案，包括最喜歡的音樂是德布西的〈月光〉、最喜歡的食物是火鍋和豬五花、最喜歡的動物是貓，不當職業選手的話，最想從事的職業是遊戲開發者等。小檔案中，受到矚目的還有 Faker 最喜歡的運動員，是阿根廷當家足球球星梅西，粉絲也掀起熱議「山羊惜山羊」、「合理，都是 Goat」、「老孫哭哭，但梅西確實難以撼動。」由於 Faker 在電競圈斬獲的榮譽無數，早就被世人冠上「電競梅西」的封號，2023舉行杭州亞運時，Faker 率領韓國奪金後受訪也回應，「可能因為我過去小有成就，所以大家才那樣叫我，謝謝大家，梅西在全世界範圍內留下了很多業績，是值得尊敬的選手，我非常感謝能和他一起被提及，我覺得自己還需要更加努力」，展現一貫的謙虛態度，受人景仰。雖然 Faker 最愛的運動員是梅西，而非韓國足球一哥孫興慜，但事實上，Faker 和孫興慜兩人也是惺惺相惜，孫興慜曾坦言自己就是 Faker 的粉絲，旅歐期間也會玩《英雄聯盟》舒壓，兩人也曾在活動中交換球衣，都是韓國的國民級人物。此外，Faker 除了 LOL 以外的興趣，是下棋和讀書，第一隻 Main 的角色是雷茲，現實生活中想擁有的角色技能是蓋倫的被動、喜歡足球大於棒球、喜歡冬天大於夏天；想要的超能力是暫停時間、時間旅行；比起戰績0-10贏比賽，自己更想要拿五連殺但輸掉比賽。