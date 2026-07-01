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在東京新宿歌舞伎町從事星探工作近20年、被業界稱為「歌舞伎町傳奇星探」的佐藤健，近日因牽線搭橋將女性介紹至色情場所而遭警方逮捕。據東京警視廳表示，佐藤健涉嫌於去年將兩名女性（當時分別為23歲及41歲）介紹至位於東京台東區的色情場所。據悉，他長期在社群媒體上發布訊息提供牽線服務，並將主動聯繫他的女性介紹至相關場所。佐藤健否認指控，並聲稱自己記憶模糊，但警方在其手機中發現多筆相關記錄，目前東京警視廳正調查他是否長期從事此類活動。與此同時，東京新宿歌舞伎町另一起搶劫案也有新進展。據東京警視廳表示，三浦由紀涉嫌夥同他人於今年3月闖入新宿區歌舞伎町一家當舖，持械威脅男性店員索要財物。目前包括主犯在內共7人已遭逮捕，三浦由紀被認定為負責招募其他犯案者的「招募者」。此外，調查人員指出，先前已被捕的主犯及川開司極有可能曾以「案件策劃者」身份參與多起搶劫案，根據目標資訊制定作案計畫，東京警視廳將持續深入追查。歌舞伎町向來是台灣旅客赴東京自由行的熱門夜遊景點，不少人慕名前往感受這塊充滿霓虹燈的不夜城。然而，這一帶的街頭星探（日文稱「スカウト」）向來是歌舞伎町獨特的街頭風景，過去也曾傳出台灣女性遊客在此遭到甜言蜜語搭訕，進而被以「工作機會」為由誘導至不明場所的案例。這些星探慣用的手法往往是鎖定單獨行動、外貌出眾的年輕女性，以「模特兒試鏡」、「拍廣告」、「高薪工作」等話術作為誘餌。提醒近期計畫前往東京的台灣旅客，在歌舞伎町一帶若遭陌生人主動搭訕並提及工作邀約，務必保持高度警戒，切勿輕易跟隨對方離開，也不要透露個人聯絡方式，如有任何不安全感應立即離開現場，必要時可向附近警察局或派出所（交番）求助。