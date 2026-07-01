我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣樂高打造暑假限定「樂高夏日遊樂場」，現場設置巨型樂高人偶、摩天輪等大型裝置，金鐘主持人派翠克也現身同樂。（圖／記者林若瑋攝）

三大體驗區免費玩 大小朋友一起放電

▲派翠克體驗「節奏能量站」互動關卡，邀請大小朋友跟著音樂一起開啟玩樂模式。（圖／記者林若瑋攝）

足球、F1、經典IP一次看 樂高迷逛到不想回家

▲「足能競技場」結合足球互動體驗，大小朋友可挑戰射門闖關。（圖／記者林若瑋攝）

▲超過6萬顆樂高積木打造的大型共創作品「樂高未來城」，成為現場最吸睛的打卡亮點。（圖／記者林若瑋攝）

從蝙蝠俠開始愛上樂高 派翠克：曾一個人拼了七、八個小時

▲派翠克展示親手拼砌的作品，笑說自己很喜歡收藏樂高人偶盲盒。（圖／記者林若瑋攝）





「創意不該被打分數」 鼓勵親子一起玩樂高

▲現場設置象徵夢想、創造力、勇氣等不同主題的互動裝置，鼓勵大小朋友發揮想像力。（圖／記者林若瑋攝）

▲現場準備多款樂高人偶造型拍照道具，增添親子互動與拍照樂趣。（圖／記者林若瑋攝）

▲快閃商店同步販售梅西、C羅、世界盃獎盃等足球系列樂高盒組。（圖／記者林若瑋攝）

▲現場也展出F1賽車、法拉利等多款成人玩家喜愛的收藏級樂高盒組。（圖／記者林若瑋攝）

暑假開始囉！親子出遊又多了一個新選擇，台灣樂高（LEGO）今（1）日起至7月19日，在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造期間限定「樂高夏日遊樂場」，結合音樂、運動與創作推出三大互動體驗區，更展出由超過6萬顆樂高積木打造的大型共創作品「樂高未來城」。《NOWNEWS今日新聞》記者今日實際走訪現場，遠遠就能看見巨大的樂高人偶「小樂」、繽紛摩天輪與彩色遊樂園造景，在台北101旁邊格外引人注目，彷彿將一座積木遊樂園搬進信義區，十分適合親子同樂。今年「樂高夏日遊樂場」以「開啟玩樂模式」為主題，整體空間色彩鮮豔，入口以大型樂高摩天輪、巨型人偶及彩虹裝置迎接民眾。現場共規劃三大互動體驗區。第一站「節奏能量站」可利用不同顏色的樂高零件拼出專屬黑膠唱片，再放上互動裝置感應，跟著音樂一起律動。第二站「足能競技場」將足球結合樂高玩法，挑戰射門之外，還能選擇象徵「夢想」、「創造力」、「勇氣」、「自由」等不同價值的球門，讓遊戲更具趣味。除了戶外遊樂場，現場快閃商店也同步展出多款最新盒組，包括近期話題十足的梅西、C羅足球系列、世界盃獎盃，以及F1賽車、法拉利、Nike球鞋、《侏羅紀世界》、《星際大戰》等熱門作品，從兒童系列到收藏級模型一應俱全，不少玩家一進場便先直奔展示區拍照、挑選收藏。活動期間完成三大闖關即可免費獲得限定樂高涼扇，現場消費滿額還可獲得限定改裝車、毛巾、收納組及展示架等多項贈品，數量有限，送完為止。第三站「創建未來城」，現場準備大量樂高積木，大小朋友可以自由發揮想像力，拼出自己心目中30年後的未來城市。由樂高專業認證大師黃彥智攜手樂高達人 LEGO7、James，耗時2個月、使用超過6萬顆樂高積木打造的大型共創作品「樂高未來城」。作品融合遊樂園、摩天輪、花園、未來交通工具等豐富元素，細節滿滿，值得大家來這裡駐足欣賞。活動另一亮點則是金鐘主持人派翠克正式加入「樂高玩樂夥伴」行列，他分享自己從小就是樂高迷，人生第一組樂高，就是媽媽送給他的蝙蝠俠系列。「一開始都是照著說明書拼，後來就會開始自己發揮創意，拼成不同的樣子，所以真的很好玩。」派翠克表示，樂高最迷人的地方就在於，同一盒積木沒有唯一答案，每個人都能創造屬於自己的作品。近期則是在拼最新推出的梅西系列作品，「希望他的球隊可以拿冠軍。」他也透露，自己曾經一個人在房間裡連續拼了七、八個小時，「完全不會被打擾，會很投入在拼積木的世界裡，什麼事情都中斷不了我。」派翠克表示，自己從小接觸樂高到現在，認為樂高不只是玩具，更是一種培養創造力的方法。「可以拼出規定的樣子，也可以自己發揮創意。」他認為，每個人的創意都有不同形式，「創意不應該被打分數，每個人的審美本來就不一樣。」他也笑說，很多人會問他，為什麼喜歡把不同角色、不同作品「拼在一起」，「其實就像樂高一樣，不同的人、不同的想法，都可以組合出新的可能。」他也鼓勵大小朋友，暑假不妨找家人、朋友一起拼樂高，在交流與合作中激發更多創意，也創造屬於彼此的回憶。