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退化性膝關節炎常見 呂紹睿：不是單純軟骨老化

▲AI智慧護膝讓民眾可即時掌握膝蓋角度、活動狀況與訓練紀錄。目前採用租賃，3個月為6980元。（圖／記者周淑萍攝）

「自己的膝蓋自己救」 每天少彎、慢彎、別彎太久

穿戴裝置即時監測 久坐也能提醒活動膝蓋

▲醫者診所攜手成大教授團隊與智慧科技團隊，推出「AI智慧護膝」。（圖／記者周淑萍攝）

訓練、提醒、紀錄一次整合 醫護端也能追蹤

台灣邁入超高齡社會，膝蓋退化、膝痛問題也成為許多中高齡族群的日常困擾。醫者診所骨科名醫呂紹睿教授指出，退化性膝關節炎並非單純年紀大自然退化，而是與膝關節內長期存在的「內側摩擦現象」有關。為協助民眾及早建立護膝習慣，醫者診所攜手成大教授團隊與智慧科技團隊，推出AI智慧護膝，結合穿戴式感測裝置與AI數據分析，讓民眾在日常生活中即時掌握膝蓋角度、活動狀況與訓練紀錄。呂紹睿教授表示，退化性膝關節炎是非常常見的疾病，60歲以上族群約有6成受到影響，超過40歲的人也有不少人出現膝痛問題。過去多數人認為退化性膝關節炎是軟骨自然退化，但他在30年前發現，問題關鍵其實與膝關節內部的內側摩擦現象有關。呂紹睿教授說，膝關節內部若長期出現自我摩擦，會讓軟骨逐漸破壞，進一步導致疼痛、行動受限等問題。過去在臨床上發展膝關節健康促進方案，包含以關節鏡微創手術處理膝關節內部不正常摩擦、發炎與局部壓力增加等問題，臨床觀察約有7成病人可透過這樣的方式逐漸改善。呂紹睿教授指出，從治療經驗進一步延伸到預防醫學，關鍵就是教會民眾如何正確使用膝關節，因此發展出自己的膝蓋自己救概念，以及智慧護膝3+3。所謂「3+3」，第一個「3」是日常生活3原則，包括「少彎、慢慢彎、不要彎太久」，目的是減少膝關節內不正常摩擦；第二個「3」則是護膝3運動，包括「直抬腿、抱膝、壓膝」，其中直抬腿可鍛鍊肌力，抱膝與壓膝則有助於維持或增加關節靈活度。呂紹睿教授表示，過去在診間只能提醒病人膝蓋要盡量少彎、要彎的時候慢慢彎、不要彎太久，但缺乏實際數據判斷病人是否真的落實。透過APP搭配穿戴式裝置，未來可讓民眾在爬樓梯、上廁所、坐下起身等日常情境中，知道自己的彎膝角度與速度是否安全，進一步降低膝關節負擔。AI智慧護膝可即時監測使用者步態、膝關節活動與行走狀況，並透過AI演算法分析運動模式。當偵測到可能增加膝關節負擔的不良姿勢或異常步態時，系統可提供提醒與改善建議，協助使用者及早修正。對上班族而言，APP也能發揮提醒功能。呂紹睿教授提到，久坐時膝蓋長時間維持彎曲狀態，也符合不要彎太久需要注意的情境，APP可提醒使用者每隔一段時間活動膝蓋，避免膝關節長時間處於負擔狀態。從現場展示資料可見，AI智慧護膝提供訓練、提醒與紀錄3大功能，搭配「生活3原則」與「護膝3運動」，讓每一次坐下、站起、行走，都能被納入膝蓋健康管理。APP也可記錄訓練次數、角度與長期變化，不只方便民眾自我管理，後端醫師或護理人員也能追蹤病人是否確實執行護膝運動，作為後續診療與復健討論參考。呂紹睿教授強調，退化並非完全無法預防，若能及早建立正確觀念、改善生活習慣並持續適當運動，就有機會延緩膝關節退化速度，輔具和APP的核心方向，是希望民眾不只在疼痛後才尋求治療，而是能透過日常數據紀錄，學會正確照顧自己的膝蓋。