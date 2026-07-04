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▲多米多羅因公審作家黃山料還有蔡阿嘎，人氣飆升。（圖／多米多羅Domidolo YouTube）

他通常都是去酸大頻道，大頻道如果認真生氣反擊，甚至採取法律措施，反而會讓大家覺得你大頻道沒有肚量，這讓多米多羅處在相對安全的位置。

觀眾看到他這種形象，只會把他當成單純搞笑的人，對他的道德標準不知不覺就放寬了

▲異色檔案DK（如圖）認為多米多羅其實很聰明，憨厚老實的形象是刻意營造的。（圖／多米多羅Domidolo YouTube）

網紅「多米多羅」近日因拍片猛酸蔡阿嘎、調侃作家黃山料，受到大眾關注，頻道訂閱數在短短一個月內增粉16萬，讓外界不禁好奇他到底是誰？百萬YTR「異色檔案」日前就特地拍片介紹多米多羅，深挖他的背景以及爆紅手段，；這種操作方式也讓異色檔案主持人DK直言「他其實很聰明」。現年28歲的多米多羅本名林煒庭，因嚮往成為日本搞笑藝人，所以大學就到日本留學，考上頂尖私立大學「青山學院」，更曾2度在日本語能力測驗最高級（俗稱N1）取得滿分，成績十分優異。大學畢業後，多米多羅一度去參加日本最大間的諧星經紀公司「吉本興業」所開設的搞笑藝人課程，但因訓練內容太過刁鑽且不合理，讓多米多羅選擇放棄，轉而開始經營YouTube頻道。至於為何要叫多米多羅，他曾在影片中提過，是因為上日文課時，坐隔壁的外籍同學名叫多米多羅，讓他覺得很有趣，才拿來當頻道名稱。而他創立頻道初期拍的影片都沒什麼人看，直到他開始做「大便作」（指很爛的作品）吐槽系列，才累積了一點知名度。這些作品多為斷更或是被大家罵翻的漫畫，因此多米多羅用力批評也不會有書粉來攻擊他。之後多米多羅又抓到新的流量密碼，開始將自己的名字與其他知名的YouTuber綑綁在一起，去評價一些比他有熱度的網紅。，被他罵的YouTuber也不敢認真反擊，不然顯得像自己開不起玩笑，因此多米多羅就這樣不知不覺間，將頻道做大。DK直言，這就是多米多羅聰明的地方：「除了會選材、懂得避開正經的議題不碰以外，DK分析多米多羅會紅還要很重要的一點，那就是他的「搞笑人設」。目前點開多米多羅頻道也可發現，他最紅的2支影片就是公審YTR系列，標題分別為「蔡阿嘎養網軍跟酸民開戰!罵他的都中共!?我來拯救你了!!!」、「黃山料的書根本史上最難看!?公審台灣最暢銷作家的大騙局!!」這2支影片觀看次數合計已破300萬，可見熱度有多高。