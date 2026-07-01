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事前預約解鎖經典！徵公婆、尬廣、擺攤回歸

▲預約拿虛寶，贏在冒險起跑點！（圖／遊戲橘子提供）

像素風視覺優化 大型社交場景再現人情味

▲《新楓之谷：經典版》遊戲畫面。（圖／遊戲橘子提供）

初代五大職業、懷舊地圖全復刻

▲首波五大冒險家正式解禁。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下，由韓國遊戲公司Nexon打造《新楓之谷：經典版》，今（1）日隆重開啟台港澳事前預約！遊戲以「2005年回憶經典」為主軸，並支援跨平台，使玩家可以隨時隨地遊玩，重現當年初踏上楓之島、放學後衝回家的期待，以及自由市場裡熱鬧的廣播。這不僅是一場預約，更是一張重返青春的車票。即日起完成預約就可獲得限定專屬獎勵，邀請所有新舊玩家再度齊聚，回到冒險的起點，重溫這份陪伴無數人成長的昔日感動！本次事前預約好禮特別封存了2005年最純粹的社群記憶。無論是當年玩家用「高效能喇叭」向全伺服器尬廣、大喊徵公婆的青春悸動，或是重現自由市場擺攤榮景的「一般商店開放許可證」，這些經典元素都將全數回歸。除上述道具外，當年相當受歡迎的「閃電結婚券」亦同步納入本次預約好禮中。玩家可藉此體驗遊戲內建的結婚系統，歷經籌備婚禮、神父宣讀誓詞到雙方結為連理的完整流程，充滿儀式感。伴隨著這股回憶熱潮，官方此次更同步加碼「回到冒險的起點」紀念勳章，與融合怪物「紅寶」、「青蛇」的限定時裝「紅寶冒險組合」，即日起至7月28日23時59分，完成預約即可搶先收藏這份專屬回憶殺。遊戲體驗方面，「新楓之谷：經典版」採用高解析度模式，在保留原汁原味像素風的同時，優化視覺饗宴，同時保留原始UI與音樂設定。此外，不同於現代遊戲主打快速配對，該版本重塑當代難得的大型社交環境，完美還原「細緻而真實」的互動步調，進而讓玩家在並肩組隊冒險中，逐步建立深厚羈絆，用真摯人情味喚醒最初的楓之谷。令人熱血沸騰的經典職業也完整回歸，開放最具代表性的五大冒險家職業，包含劍士、法師、弓箭手、盜賊與海盜，完整保留轉職與成長路線。屆時，玩家將從熟悉的楓之島出發，踏上維多利亞島，自由探索勇士之村、鯨魚號等懷舊場景，再次感受親手配點、通過轉職試煉的純粹悸動！