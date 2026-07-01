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▲台大醫院院長余忠仁表示，目前吳明賢院長狀況持續恢復。（圖／記者張乃文攝）

台大醫學院長吳明賢日前因病危送醫，各界相當關心，台大院長余忠仁日前發布院內公開信，提到院長病情穩定，持續恢復。而今（1）日他接受媒體聯訪被問到吳院長狀況，他表示，目前狀況持續恢復，也強調畢竟這是嚴重的狀況，都非常謹慎小心。至於低溫治療部分，前幾天有按照標準急救流程進行，也歡迎大家可到台大醫院的公共空間留言為吳院長集氣。余忠仁今日出席衛教記者會，被問到吳明賢狀況。他說，穩定進步中，也期待吳院長早日康復，更提及吳院長身體底子很好，大部分都恢復得差不多。不過，余忠仁表示，因為這是嚴重的情況，大家都非常謹慎小心。而外傳有用低溫療法，他說明，前幾天有按照標準急救流程進行，目前已經不需要。他分享，台大醫院2樓的會議室外公共空間有設置一個小區域，可讓民眾留言給吳院長，替他集氣。而《NOWNEWS今日新聞》記者實際前往，在公共空間外的留言區已設置3天、超過200則留言，公告上也提到「親愛的老師、同仁及貴賓您好：一句祝福，一份力量。誠摯邀請您留下一段祝福或鼓勵的話語，讓我們共同匯聚溫暖的心意，陪伴吳院長度過休養時光。所有留言將整理成冊，轉贈給吳院長，願每一份祝福都化為康復的力量。感謝您的愛與關懷，祝福大家平安順心。」