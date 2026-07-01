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▲教育部部長鄭英耀致詞強調，科學實力是國家競爭力的基石。（圖／科博館提供）

▲展覽入口排列了12面中研院院士的長形旗幟，每位院士彷彿化身當代科學英雄人物，引領觀眾進一步認識他們的個人風貌與成就。（圖／科博館提供）

「共鳴社會」則呈現科研對社會的實質影響，包含陳建仁的公衛治理、鍾邦柱的疾病健康風險研究、林昭庚的中醫現代化、楊長賢的植物發育，以及葉錫東的植物病毒研究，體現科學如何化為防疫、醫療與農業升級的重要支柱

為拉近大眾與頂尖科學的距離，國立自然科學博物館主辦的《看見典範：臺灣科研創新與成就》特展，今（1）日開展，並邀請12位中央研究院院士走出實驗室，透過生活化的互動設計與人物故事，將艱深的科研成果轉化為科普內容，引領民眾理解科學如何深刻改變世界教育部部長鄭英耀致詞指出，科學實力是國家競爭力的基石。為呼應政府推動的「三三三諾貝爾計畫」，教育部持續扎根基礎科學教育，盼藉由本次橫跨化學、生醫、農業及環境等領域的學術巨擘生命故事，點燃年輕世代投入科研的熱情，為臺灣累積創新能量科博館館長黃文山強調，12位參展院士皆在國際享有崇高聲望，包含4位前中研院院長及8位深耕頂尖學府的學者；本次展覽攜手國立科學工藝博物館、遠哲科學教育基金會，共同打造串連學術殿堂與公共社會的知識橋梁開幕典禮上，中研院前院長李遠哲及中國醫藥大學董事長蔡長海分別致詞，肯定展覽以平易近人的方式，展現臺灣科學家的世界級成就。策展人劉憶諄表示，展覽命名靈感源自科學史學者孔恩的「典範（Paradigm）」概念，期望呈現院士光環背後長年累積的努力、失敗與堅持，陪伴年輕學子尋找人生典範特展展區以「微觀視界」、「生命脈絡」、「共鳴社會」三大主題鋪陳，完整呈現臺灣科研從基礎研究到產業應用的歷程。其中「微觀視界」展示李遠哲的化學反應動力學、翁啟惠的醣化學突破，以及廖俊智的人工固碳創新，展現科學家探索物質根本機制的極限其次「生命脈絡」聚焦江安世的大腦神經感知、王陸海與洪明奇的癌症生物學，以及楊秋忠的有機廢棄物快速處理技術，推動精準醫療與環境永續除了精彩展項，展期內特別規劃「與院士面對面」系列講座，開展首日由李遠哲前院長率先開講，後續11位院士也將接力分享科研歷程中的挫折與突破。《看見典範》特展即日起至8月30日於科博館必可飛劇場前廣場展出，歡迎民眾於暑假期間前往參觀，從中汲取啟發與前行的力量