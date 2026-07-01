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LCK十支戰隊全數參戰 7月20日正式開打

▲《2026 LoL KeSPA Cup》集結LCK全部10支職業戰隊參戰，爭奪總獎金5200萬韓元。（圖／Disney+）

去年賽事獲好評 亞洲電競內容持續擴大

《英雄聯盟》電競迷暑假又有國際大賽可以追了！韓國年度重要賽事《2026 LoL KeSPA Cup》將於7月20日開打，並由Disney+獨家直播全程賽事。集結LCK全部10支職業戰隊，爭奪總獎金高達5200萬韓元（約新台幣1100萬元），賽事一路進行至8月18日總決賽，全球觀眾都能同步觀戰。《LoL KeSPA Cup》是韓國電子競技協會（KeSPA）主辦的重要《英雄聯盟》賽事，也是LCK賽區每年備受矚目的短賽制盃賽之一。今年賽事將於7月20日點燃戰火，由LCK全部10支戰隊參賽，爭奪5200萬韓元總獎金與冠軍榮耀。本屆比賽將從資格賽階段開始，每週一、二進行直播，最終總決賽預計8月18日在韓國大田eSports Arena舉行。台灣玩家屆時也能透過 Disney+ 同步收看所有賽事，不必熬夜找轉播平台。除了比賽直播外，Disney+也將推出多項獨家內容，包括參賽隊伍幕後紀錄、選手訪談、備戰花絮以及現場精彩片段，讓粉絲能更深入了解各戰隊備戰過程與賽事幕後故事。Disney+表示，2025年首度直播《LoL KeSPA Cup》後獲得不錯反響，因此今年再度取得獨家轉播權。平台目前也提供《2025 LoL KeSPA Cup》完整重播，當時賽事除了LCK隊伍外，也邀請來自日本、越南及北美等地隊伍交流競技。《2026亞洲電競錦標賽》各項賽事同樣可於平台回看，涵蓋《快打旋風6》、《格鬥天王XV》、《鐵拳8》以及《eFootball》等熱門電競項目。