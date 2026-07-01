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前台糖董事長吳乃仁因土地交易案遭法院認定涉及背信，並被判須賠償台糖約1.7億元，他於6月11日主動前往地院報到，管收後解送至台中看守所；然而，台中地院於6月22日准予釋放，吳乃仁僅在獄中待了短短12天。對此，民眾黨台北市議員參選人許甫狠酸，吳乃仁跟台糖的勵志故事告訴外界，就是委屈吃12天牢飯就好，平均一天淨賺1千4百多萬，賺吃住通通納稅人買單。許甫表示，吳乃仁重獲自由，不是因為他還了這1.7億，也不是因為他在二審抗告中提出了什麼堅不可摧的法律見解，而是因為債權人台糖「主動撤回聲請」。他認為，台糖作為國營事業，維護國家資產是其天職，面對高達1.7億的呆帳，好不容易法院裁定管收，正是有機會追回欠款的最佳籌碼，台糖為什麼要撤回？是誰給台糖高層下達了這道「撤退令」？許甫直言，一般市井小民若是積欠銀行幾十萬，面臨的是無休止的催繳、強制扣薪、甚至查封財產；一般企業若是積欠稅款，負責人同樣面臨限制出境與管收的命運，國家機器追討起來絕不手軟；但當對象換成了民進黨的前秘書長、新潮流的「乃公」，國家機器不僅瞬間全身癱瘓，台糖甚至還主動開門喊謝謝光臨，做糖的專業戶，給了欠稅大戶名副其實的「甜甜價」。「這說明了在當今的執政體制下，黨證的顏色決定了國家機器的溫度。」許甫強調，國營事業的獨立性與專業性蕩然無存，只要高層一聲令下，1.7億的全民資產可以被輕輕放下，政府的尊嚴可以被踩在腳底。他更調侃，這不是一件單純的民事債務糾紛，而是一場活生生上演的「綠色權貴現形記」。