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王淺秋分析2大可能：換妃或牽制地方勢力

「牽制」不必選前處理？郭正亮：換妃可能性更高

前台南市議長、現任台南市議員郭信良，日前遭台南地檢署以涉嫌「公益侵占」政治獻金及基金會款項為由，向法院聲請羈押禁見，引發台南政壇震盪。對此，資深媒體人王淺秋直言，自己聽聞消息後第一反應竟是「該不會要換掉陳亭妃？」並認為民進黨台南市長參選布局恐出現變化。台南地檢署日前掌握相關情資，懷疑郭信良涉嫌將超過千萬元的政治獻金及公益相關款項挪作私人使用，於是6月30日展開大規模偵辦行動，出動12名檢察官搜索25處相關據點，並於今日凌晨依涉犯《刑法》公益侵占罪嫌重大，且有勾串共犯、滅證之虞，當庭逮捕郭信良與其服務處一名黃姓女員工，並向法院聲請羈押禁見。針對案件發展，王淺秋在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，郭信良相關爭議並非第一次受到關注，她認為案件一再被處理，背後原因值得外界觀察。王淺秋透露，自己得知郭信良遭聲押的第一個想法是：「該不會要換妃嗎？」她甚至點名另一名可能人選、民進黨立委林俊憲，認為台南市長之戰仍存在不確定因素。王淺秋分析，此事件可能存在兩種方向，第一種可能，是民進黨重新評估台南市長人選，把陳亭妃換掉；第二種可能，是透過案件發展對地方勢力形成牽制。她指出，台南對民進黨而言具有特殊政治意義，也是總統賴清德的本命區，因此地方布局格外受到關注。王淺秋表示，如果未來台南市長、議會等地方關鍵位置都不是賴清德所掌握的系統，政治布局勢必受到影響，因此外界才會關注此次事件是否與地方權力結構調整有關。她也提出疑問：「議會要不要先斬斷？陳亭妃要砍掉，還是只是不要讓她太囂張？」認為背後政治意涵仍有待觀察。同場節目的來賓前立委郭正亮則認為，若案件只是單純牽制地方勢力，理論上可以等選後再處理，他隨即拋出一句：「選前處理就是…」王淺秋聽後追問，是否代表第一種「換掉陳亭妃」的可能性更高？郭正亮則直接回應「當然啊」，並表示若只是單純警告陳亭妃不要太囂張，其實選後再處理也可以。