我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣南美洲邦交國「巴拉圭」外交部長拉米雷斯(Ruben Ramirez)表示，盼在不與台斷交前提下，與中國進行貿易。對此，外交部長林佳龍今(1）日出席國際合作發展基金會（國合會）成立30週年活動受訪時表示，巴拉圭總統潘尼亞近期才訪問台灣，兩國關係穩健，只要確保與友邦的邦交關係，台灣對世界經濟貿易本就保持開放態度。林佳龍強調，巴拉圭跟我們的邦誼非常堅定，今年五月貝尼亞總統才剛訪台，透過跟邦交國的合作輸出一個台灣模式。至於中國，台灣也跟他們有經貿關係，「只要確定我們跟友邦的邦交關係，我們對於世界經濟貿易的發展，本來就是持開放的態度。」台灣與巴拉圭邦誼有69年，是我國在南美洲唯一的邦交國，雙方高層互動頻繁。除了貝尼亞日前才率團訪台，獲賴清德總統頒贈「采玉大勳章」，任內已四度訪台；巴拉圭對台立場堅定，曾在聯合國大會、世界衛生大會等國際組織，支持台灣的國際參與，是台灣擴展國際交友空間重要盟友。