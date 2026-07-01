2024年推出的角色扮演遊戲《流亡黯道2》（Path of Exile 2,PoE 2），近期再度成為特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的熱愛遊戲，馬斯克昨（6月30日）在個人社群平台分享了一張《流亡黯道2》的遊戲截圖，上面顯示他因為被系統判斷「進行過多且快速的操作」踢下線，馬斯克則幽默回應，會把這個當成讚美。

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馬斯克自嘲手速驚人　眾笑：機器人代打？

馬斯克昨（6月30日）在個人社群平台X上傳一張圖片，內容是他玩角色扮演遊戲《流亡黯道2》的遊戲斷線截圖，上面顯示他因為進行太多，而且快速的操作，被遊戲系統踢下線。馬斯克則幽默表示，他會把這個當成讚美，代表自己「手速」過人，操作遊戲速度相當快。

有其他人開玩笑表示，馬斯克是不是給自家人形機器人Optimus V3玩，不過也有人質疑馬斯克使用外掛或是巨集，因為這不是馬斯克第一次被遊戲系統踢下線，2024年馬斯克也曾經因為手速過快被踢，雖然馬斯克表示沒使用過巨集，但玩家認為官方偵測機制成熟，不太可能會誤判。

▲不少玩家笑說是馬斯克旗下的機器人在玩《流亡黯道2》。（圖／翻攝自《流亡黯道》臉書粉專）
▲不少玩家笑說是馬斯克旗下的機器人在玩《流亡黯道2》。（圖／翻攝自《流亡黯道》臉書粉專）
疑似找專業代練　基本功能都不會

馬斯克過去也被懷疑請代練來玩《流亡黯道2》，因為當年川普就職典禮期間，馬斯克人明明在現場參加，遊戲中的帳號仍是上線狀態，直接證實馬斯克請了代練。馬斯克曾炫耀自己在專家模式（Hardcore）下，練到97級的頂級帳號，但被Twitch知名實況主Quin69等專業玩家發現，馬斯克連基本地圖都不會用。

馬斯克有一次親自開新帳號，遊玩《流亡黯道2》專家模式時，連第一章的教學BOSS也打不過，因此馬斯克這次PO出「手速驚人」的畫面，讓許多人不太相信馬斯克有這樣的操作技巧。

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...