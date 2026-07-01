2024年推出的角色扮演遊戲《流亡黯道2》（Path of Exile 2,PoE 2），近期再度成為特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的熱愛遊戲，馬斯克昨（6月30日）在個人社群平台分享了一張《流亡黯道2》的遊戲截圖，上面顯示他因為被系統判斷「進行過多且快速的操作」踢下線，馬斯克則幽默回應，會把這個當成讚美。
馬斯克自嘲手速驚人 眾笑：機器人代打？
馬斯克昨（6月30日）在個人社群平台X上傳一張圖片，內容是他玩角色扮演遊戲《流亡黯道2》的遊戲斷線截圖，上面顯示他因為進行太多，而且快速的操作，被遊戲系統踢下線。馬斯克則幽默表示，他會把這個當成讚美，代表自己「手速」過人，操作遊戲速度相當快。
有其他人開玩笑表示，馬斯克是不是給自家人形機器人Optimus V3玩，不過也有人質疑馬斯克使用外掛或是巨集，因為這不是馬斯克第一次被遊戲系統踢下線，2024年馬斯克也曾經因為手速過快被踢，雖然馬斯克表示沒使用過巨集，但玩家認為官方偵測機制成熟，不太可能會誤判。
疑似找專業代練 基本功能都不會
馬斯克過去也被懷疑請代練來玩《流亡黯道2》，因為當年川普就職典禮期間，馬斯克人明明在現場參加，遊戲中的帳號仍是上線狀態，直接證實馬斯克請了代練。馬斯克曾炫耀自己在專家模式（Hardcore）下，練到97級的頂級帳號，但被Twitch知名實況主Quin69等專業玩家發現，馬斯克連基本地圖都不會用。
馬斯克有一次親自開新帳號，遊玩《流亡黯道2》專家模式時，連第一章的教學BOSS也打不過，因此馬斯克這次PO出「手速驚人」的畫面，讓許多人不太相信馬斯克有這樣的操作技巧。
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馬斯克昨（6月30日）在個人社群平台X上傳一張圖片，內容是他玩角色扮演遊戲《流亡黯道2》的遊戲斷線截圖，上面顯示他因為進行太多，而且快速的操作，被遊戲系統踢下線。馬斯克則幽默表示，他會把這個當成讚美，代表自己「手速」過人，操作遊戲速度相當快。
有其他人開玩笑表示，馬斯克是不是給自家人形機器人Optimus V3玩，不過也有人質疑馬斯克使用外掛或是巨集，因為這不是馬斯克第一次被遊戲系統踢下線，2024年馬斯克也曾經因為手速過快被踢，雖然馬斯克表示沒使用過巨集，但玩家認為官方偵測機制成熟，不太可能會誤判。
馬斯克過去也被懷疑請代練來玩《流亡黯道2》，因為當年川普就職典禮期間，馬斯克人明明在現場參加，遊戲中的帳號仍是上線狀態，直接證實馬斯克請了代練。馬斯克曾炫耀自己在專家模式（Hardcore）下，練到97級的頂級帳號，但被Twitch知名實況主Quin69等專業玩家發現，馬斯克連基本地圖都不會用。
馬斯克有一次親自開新帳號，遊玩《流亡黯道2》專家模式時，連第一章的教學BOSS也打不過，因此馬斯克這次PO出「手速驚人」的畫面，讓許多人不太相信馬斯克有這樣的操作技巧。