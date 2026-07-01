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▲「2026新北街頭學校」邀集新聲代創作者、饒舌歌手、Beatmaker、塗鴉藝術家與街舞老師，共同打造創作實境秀。(圖/新北文化局提供)

▲「街頭派對」將於8月8日、8月9日在府中後站廣場登場。(圖/新北文化局提供)

▲「新北街頭學校」暑期限定班，邀請街舞、饒舌、DJ、塗鴉等領域創作者，傳授入門技巧與獨家秘訣。(圖/新北文化局提供)

詳細活動與課程資訊請至新北街頭學校官方IG帳號查詢。

「新北街頭學校」第3學年開課！今年以「創作接力中」為主題，即日起至8月30日限時登場。結合展覽、課程與派對活動，打造沉浸式主題展區，除了展示街頭文化，更首度開播「創作實境秀」，讓創作現場真實發生！此外更推出週末限定街頭課程，8月8日、9日攜手知名街頭賽事、當紅音樂人及DJ，在府中後站廣場熱烈舉行街頭派對，邀你來一場從聲音、圖像到身體的街頭創作接力！新北市文化局表示，「2026新北街頭學校」打破靜態陳列的框架，聚焦於創作從零開始的過程，邀集新聲代創作者、饒舌歌手、Beatmaker、塗鴉藝術家與街舞老師，共同打造創作實境秀。府中15 3樓展區「從城市到聲音的誕生」展示了創作現場的選擇、試錯、卡住、重來、互相回應的精采過程，由蛋頭、比杰、Forty、Quanzo 四位饒舌導師與人四、書愷、PUZZLEMAN、ChrisFlow 四位 Beatmaker導師，以及海選中脫穎而出的新聲代一起走進創作最前線，打造出四首從新北誕生的特色歌曲。另外，府中15 4樓展區「成為作品之後」再次延伸了歌曲的邊界，將創作完成的音樂作品透過塗鴉、街舞再次轉譯，打造成可以直接走進去體驗的立體空間。不只觀看，民眾更能走進錄音艙裡親自配唱，或透過5樓「現場就是答案」展區的跳舞機將歌曲的律動跳進身體裡，親身體會耳朵、眼睛到肢體的感官接力。除了精彩展覽，「新北街頭學校」大受好評的暑期限定班也同步展開，邀請街舞、饒舌、DJ、塗鴉等領域創作者，傳授入門技巧與獨家秘訣，讓大小朋友都能輕鬆體驗街頭風格。還有回顧街頭創作的Podcast周末聊天室直播、DJ live 演出、來自華江橋下的HI!POP Freestyle party，邀請朋友們一起來Chill一下！眾所矚目的街頭派對將於8月8日、9日登場，攜手「MADSTREET狂熱街頭」饒舌大賽、「INK NOMAD」墨路行者國際塗鴉大賽、當紅嘻哈歌手與DJ，在府中後站廣場掀起音浪與節奏交織的街頭派對，歡迎所有市民從白天玩到夜晚，一起感受街頭文化與城市碰撞出的強大火花！