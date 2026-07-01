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布局高資產客群市場 台灣企銀個人金融服務邁入全新里程碑

美饌饗宴．旅遊交通．消費回饋 尊榮體驗一卡到位

為加速布局個人金融與高資產財富管理市場，成立逾百年的台灣中小企業銀行今（1）日宣布，推出首張頂級信用卡，整合美饌饗宴、旅遊交通、保費回饋及消費優惠等多元禮遇，其中保費最高可享1.6%回饋，大額再享加碼。首月將採邀請制，鎖定往來資產300萬元以上、年收入150萬元以上客戶，預計於8月全面開放民眾申請。台灣企銀今年6月剛獲准辦理高資產客戶適用的金融商品與服務，正式跨足高資產財富管理市場，並規畫今年申請進駐高雄資產管理專區。今日台灣企銀再推出該行成立以來首張頂級信用卡，董事長李嘉祥表示，台灣企銀一直是企業主最可靠的夥伴，「福企無限卡」的推出，代表台灣企銀準備好以同等的專業與誠意，陪伴客戶走進生活的每一個場景，持續深化個人金融服務布局。台灣企銀副總經理方英哲受訪時指出，目前台企銀擁有約7萬家中小企業客戶，其中不乏高資產企業主，希望先服務既有客戶，再逐步向外拓展，擴大高端客群版圖。不過，台企銀信用卡部協理顏志芬表示，新卡首月將採邀請制，鎖定往來資產300萬元以上、年收入150萬元以上客戶，預計8月起全面開放所有民眾申請。至於卡片權益部分，結合Visa Infinite無限秘書24小時專屬服務，涵蓋美饌饗宴、旅遊交通及消費回饋等專屬權益，持卡人透過EZTABLE預訂指定餐廳，可享「兩人同行、一人免費」優惠，適用餐廳涵蓋饗饗、旭集、島語、漢來海港、台北君悅酒店、文華東方酒店及欣葉日本料理等人氣話題餐廳，每卡每月最高可使用2次；符合條件者還享市區停車每次最高3小時免費停車服務。對於經常往返國內外的商務人士或旅客而言，單筆刷卡3萬元以上機票或團費可預約機場接送，一年最高享6次免費機場接送，或免費機場停車服務最長30天，從容抵達機場後，還可使用機場貴賓室服務，全年最高可免費使用貴賓室8次，以及最高5000萬元旅遊平安保險保障。除了餐飲與旅遊禮遇外，福企無限卡也兼顧個人理財需求，提供保費最高1.6%回饋，單筆保費達新台幣500萬元以上再享加碼20000元刷卡金回饋，並提供首年免年費優惠，新卡友首刷滿額享3000元刷卡金回饋，前200名核卡且符合首刷禮資格者，再享免費機場接機或送機1趟次。