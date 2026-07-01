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台灣一群高中生組成的機器人競賽團隊，近日前往土耳其參加伊斯坦堡參加FTC（FIRST Tech Challenge）世界機器人大賽，但在入境時，競賽設備遭土耳其海關全數扣押。這群高中生仍保持冷靜，在逆境中利用膠帶和淘汰零組件，成功拼裝機器人，不僅連續贏得四場資格賽，更創下當日的最高得分紀錄。綜合媒體報導，VIS國際實驗教育FTC 32760「VIS MARS」機器人研究社，6月24日前往土耳其伊斯坦堡參加FTC（FIRST Tech Challenge）世界機器人大賽；然而，由於台灣非ATA Carnet（國際免稅通關證）適用國，參賽隊伍在抵達土耳其後，包含競賽機器人、所有工具及零件設備，全數遭到海關扣押。在接下來的72小時內，學生、教練以及隨行家長展開跨國支援，在荷蘭、土耳其和希臘之間奔走，嘗試一切可能的管道試圖領回設備。外交部及駐安卡拉台北經濟文化代表處也向團隊提供了緊急協助。然而，海關當局最終通知該團隊，這些設備必須等到他們離境時才能歸還。面對困境，在來自全球各地的FTC友隊相挺下，台灣學生們開始收集被遺棄的零組件、借來基礎工具。在沒有原始設計圖的情況下，他們利用束帶和絕緣膠帶，極其艱苦地重新組裝出一台全新機器人，儘管這台臨時拼湊的機器人外觀佈滿補丁與膠帶，但最終成功通過了官方的機器人檢驗，獲准上場參賽。教育機構表示，雖然這台替代機器人僅保留了原始機器人一小部分的射擊與得分能力，但隊長商泱瑞（Ray）、隊員王詠靖與沈戡靈活應變，將其轉化為一台「防守型機器人」。全程死守場邊，在不犯規的原則下封鎖對手攻勢，並將最大的得分空間留給聯盟夥伴。連續贏得四場資格賽。在表現最好的一場比賽中，他們以 154比117 擊敗對手，創下當天賽事的最高得分。隊長商泱瑞動容地表示，「最強大的武器從來不是被鎖在倉庫裡的零件，而是無論遇到什麼困難，都能重新思考、找到解決方法的頭腦。」