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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前出席基層座談會，在談論台北未來十年願景的市政影片中，他提到「市立萬芳醫院要怎麼變成一個好的醫學中心？」然而，這番發言卻讓國民黨台北市議員鍾沛君聽了大傻眼，因為萬芳醫院早在2004年就已通過醫學中心評鑑，她狠狠吐槽：「伯洋，你要不要先Google一下萬芳醫院？」鍾沛君表示，看到沈伯洋委員煞有其事地發布市政影片，拋出一個驚天動地的「未來願景」，要把萬芳醫院變成一個好的醫學中心。她也向沈委員重申，萬芳醫院早在2004年，就已經通過最高等級評鑑，是和台大、北榮並列的「醫學中心」了。鍾沛君直言，一項在地已經落實22年的醫療成就，沈伯洋現在居然拿來當成選台北市長的「未來政見」？下一個政見，該不會是呼籲市民冬天曬太陽好舒服？一支高調宣傳的影片，從主帥到整個幕僚團隊，居然沒有半個人具備這種「Google五秒鐘就能查到」的市政常識。「想選台北市長，拜託請先做功課。」鍾沛君酸爆，沈伯洋連大安文山的基本醫療現況都搞不清楚，就別拿這種時空錯亂的笑話，來侮辱台北市民的智商了。