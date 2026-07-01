蘋果首款摺疊iPhone傳聞9月登場，科技YouTuber Tim哥搶先開箱疑似「最終模型機」，從外觀可見按鍵配置、鏡頭模組與機身設計各種細節，摺疊iPhone展開後外型神似迷你iPad，音量鍵可能移到機身上方，鏡頭模組則保留獨立區域設計，並非延續現有iPhone Pro系列配置。外界也傳出，摺疊iPhone可能取消Face ID、改用側邊Touch ID，展開後厚度約5.5mm，售價恐突破2000美元，成為蘋果史上最貴iPhone之一。

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摺疊iPhone模型機外型像迷你iPad

Tim哥在影片中表示，這次拿到模型機，是更接近手機殼、配件廠商用來比對尺寸與孔位的模型機，準確度會更高，從外觀看來，蘋果摺疊iPhone採左右翻折設計，展開後比例接近小型平板，整體像是縮小版iPad mini。根據外媒爆料，目前摺疊iPhone傳聞可能採用約5.5吋外螢幕、7.8吋內螢幕，展開後比例偏寬，與市面上部分較窄長的摺疊機不同，外型更接近小平板或書本式摺疊手機。

▲疑似蘋果首款摺疊iPhone模型機展開後亮相，內螢幕比例接近小型平板，左上角可見前鏡頭開孔設計。（圖／翻攝3CTim哥生活日常）
▲疑似蘋果首款摺疊iPhone模型機展開後亮相，內螢幕比例接近小型平板，左上角可見前鏡頭開孔設計。（圖／翻攝3CTim哥生活日常）
鏡頭模組變了不再是滿版橫條設計

Tim哥指出，先前流傳的3D列印模型，背面相機模組接近滿版橫向設計，看起來有點類似iPhone Air的寬版相機區塊，這次從模型機觀察發現並非滿版設計，而是保留獨立鏡頭模組區域。外媒先前也曾指出，摺疊iPhone模型機採雙鏡頭配置，背面相機模組明顯凸起設計。

▲摺疊iPhone模型機音量鍵疑似移至機身上方。（圖／翻攝3CTim哥生活日常）
▲摺疊iPhone模型機音量鍵疑似移至機身上方。（圖／翻攝3CTim哥生活日常）
音量鍵移到上方　展開後使用方向露端倪

Tim哥發現，最新模型機的音量鍵改到上方，代表蘋果可能重新思考摺疊iPhone展開後的握持與操作方向。他分析，若使用者將摺疊iPhone展開後轉為直向操作，音量鍵放在上方可能更符合平板式使用邏輯。

電源鍵整合Touch ID

從模型機觀察，摺疊iPhone疑似沒有動態島設計，內螢幕前鏡頭位置則出現在左上角。外界推測，蘋果為了讓摺疊機身更薄，可能不搭載Face ID，而是改用整合在電源鍵上的Touch ID。9to5Mac提到過摺疊iPhone可能採側邊Touch ID，原因可能與機身厚度、內部空間與摺疊結構有關。

動作按鈕可能消失

Tim哥也注意到，模型機上似乎沒有動作按鈕，僅保留電源鍵與相機控制鈕。他推測，摺疊iPhone可能因為機身內部空間有限，加上要控制厚度，因此省去部分實體按鍵。

▲疑似摺疊iPhone模型機背面採雙鏡頭設計，鏡頭模組位於機身上方，整體外型與現有iPhone系列明顯不同。（圖／翻攝3CTim哥生活日常）
▲疑似摺疊iPhone模型機背面採雙鏡頭設計，鏡頭模組位於機身上方，整體外型與現有iPhone系列明顯不同。（圖／翻攝3CTim哥生活日常）
展開後可能僅約5.5mm

摺疊機除了外型，厚度與摺痕也是果粉最在意的重點。外媒曾整理模型機資訊指出，摺疊iPhone展開後厚度可能約5.5mm，摺起後約11mm左右，若數據屬實，將是相當纖薄的摺疊手機設計。

摺疊iPhone可能成最貴iPhone

價格方面，Tim哥提到，摺疊iPhone傳聞256GB版本可能落在1999美元，折合新台幣約直逼6.5萬元；若是1TB頂規版本，價格可能更高。外媒也曾指出，蘋果首款摺疊iPhone售價可能突破2000美元，成為蘋果史上最昂貴的iPhone之一。


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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...