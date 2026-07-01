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▲民眾不畏烈日，台中旗艦店上午10時開門前即出現人潮，（圖／業者提供）

▲夏日限定的「新鮮芒果季」開跑，多款繽紛新品齊放，要讓芒果控在這個夏天大飽口福！（圖／業者提供）

深耕大台中甜點市場10年，生乳捲名店「亞尼克」台中旗艦店全面改裝，今(1)日歡慶重新開幕，推出連續三天「百元生乳捲」限時搶購，每日限量30名。首日吸引大批民眾撿便宜，上午10時開門前即出現排隊人龍，30條原價392元的原味生乳捲秒殺，被民眾以100元好康價帶回家！配合台中旗艦店改裝開幕，亞尼克為搶攻年輕族群與深夜甜點商機，首創的「YTM（蛋糕販賣機）」也正式進駐台中旗艦店，提供24小時不打烊的延伸服務，並結合庫存查詢、線上預訂取貨等智能體驗 。值得一提的是，在社群掀起熱潮的YTM限定「生乳捲盲盒」活動，也宣佈延長13天至7月13日落幕 ！每盒售價392元即有機會抽中霸榜話題的「三顆布丁生乳捲」、手工限量「厄瓜多爾脆皮黑巧克力」或奢華「紅寶石覆盆莓」等10款頂級口味，最高現賺307元，歡迎中部民眾一同試手氣 。迎接生乳捲13週年慶，亞尼克挑戰製程極限，強勢推出國民甜點風新品——「三顆布丁生乳捲」，由師傅費工將三顆完整「統一布丁」瀝乾後，小心翼翼地擺放在夢幻北海道奶霜上捲入，焦糖香甜與豐厚乳香在舌尖完美交織，打造極致療癒的美味體驗 。此外，夏日限定的「新鮮芒果季」也正熱力開跑 ！嚴選外銷等級的屏東枋山盧家愛文芒果，推出由「新鮮芒果生乳捲」領軍的系列甜點，包括全新獨享切片、限時回歸的「仲夏鮮芒派」以及苦等一年才回歸的生日蛋糕「裸感芒果蛋糕」 ，多款繽紛新品齊放，要讓芒果控在這個夏天徹底失心瘋！ 台中旗艦店地址： 台中市西區五權西四街120號 ，電話 (04) 2378-7709。