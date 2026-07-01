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台北市政府近來在各區試辦人行道遮陽傘，於信義區豪砸近5900萬設置8座設備，平均每座高達7百多萬天價；對比之下，西門町、小巨蛋的遮陽傘顯得陽春許多。對此，市長蔣萬安稱，考量信義商圈較為時尚，得顧及整體市容景觀。此番說明引發外界熱議，台北市議員簡舒培怒轟，蔣萬安拿「時尚」護航信義區744萬秀珍菇，一句話暴露區域歧視。簡舒培質問，難道西門町就不時尚嗎？西門町不是台北市國際觀光客最多、最具代表性的商圈之一嗎？西門町不是外國旅客認識台北的重要門面嗎？一個市長竟然用「哪裡比較時尚」來區分公共建設規格，用這種話替天價遮陽傘護航，根本就是差別對待台北市不同行政區。簡舒培狠酸，信義區比較時尚，所以可以編單座744萬？西門町就可以用粉紅色景觀餐廳傘打發？「這不是市政專業，這是區域歧視」，蔣萬安越解釋，越證明他完全不適格。台北市民要的是公平、實用、透明的公共建設，不是市長用「時尚不時尚」來決定哪一區值得花錢、哪一區可以被隨便打發。