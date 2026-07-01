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▲朱軒洋從椅子上站起來給劉揚暄一個大大的擁抱，接著捧著他的臉頰吻了一下，相當真性情。（圖／網友@han_09_07、@berant_planet授權提供）

▲劉揚暄在2019年參與《下半場》的演出，在片中飾演育英高中的控球後衛，憑藉著出色的球技與俊帥外表受到許多球迷與觀眾的關注。（圖／翻攝自劉揚暄臉書）

朱軒洋近來在主演的台劇《欠妳的那場婚禮》展現金獎級實力派演技，贏得劇迷一致讚賞，反轉他之前身陷感情風波的負面形象，日前朱軒洋難得出席該劇簽名會跑宣傳，沒想到，他簽到一半突然起身捧住一名男性粉絲的臉頰並親吻，現場尖叫聲四起，原來該粉絲是7年前和朱軒洋演出國片《下半場》的演員劉揚暄，當年朱軒洋剛出道，兩人相濡以沫，革命兄弟情讓其他粉絲感到動容。上個月28日，朱軒洋和《欠妳的那場婚禮》中年輕版「馬子狗」樂團的姚淳耀、裴子齊現身西門町佳佳唱片行，與200多名「馬子狗」粉絲見面並簽名，活動進行期間，朱軒洋簽到一半忽然露出驚訝又感動的表情，接著從椅子上站起來大大擁抱一位男粉絲，還捧著他的臉頰吻了一下。許多粉絲目睹這一幕驚呼連連，幽默地說「我...就是下下位，本想問有這服務哦，但忍著了」，有人則認出該名男粉絲身分是演員、HBL名校松山高中前籃球隊球員劉揚暄，他在2019年與還是新人的朱軒洋一起演出電影《下半場》而建立深厚情誼，如今多年過去，劉揚暄驚喜現身力挺好友，讓朱軒洋當場真情流露。劉揚暄國小、國中到高中皆為科班出身的籃球員，就讀松山高中期間經歷激烈的內部競爭，直到高三才爭取到出賽機會，他在高中畢業後進入國立臺灣藝術大學並擔任過球隊隊長，大學時期，劉揚暄跨足演藝圈，出演熱血籃球電影《下半場》中的「育英高中」控球後衛而受到關注。