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民進黨大佬、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案入監，2015年面臨台糖求償1.7億元，台糖在6月向法院聲請管收吳乃仁獲准，解送至看守所，但僅待12天就獲釋，原因是台糖選擇「撤回聲請」。對於台糖決定，經濟部今（1）日回應，事先並未收到公司通報，但公司治理相關業務處理，尊重台糖公司的專業判斷。吳乃仁擔任台糖董事長時因台糖售地弊案被依背信罪判刑9月定讞，2015年出獄後被台糖追討1.7億元賠償金。迄今超過10年，台糖向台中地院聲請對吳管收，今年6月3日下令拘提，後續吳乃仁自行報到，並且入監；但吳乃仁僅在看守所待12天就獲釋，原因是台糖「撤回聲請」。經濟部表示，事先並未收到公司通報，但公司治理相關業務處理，尊重台糖公司的專業判斷；經向台糖了解，公司表示相關決定均諮詢法務專業意見，經濟部相信也要求台糖全力確保公司權益。