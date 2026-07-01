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現正進入夏季溫度飆高，台北市府規劃在信義區人行道設置要價744萬元的智慧遮陽傘，而近日西門町也出現40萬元的遮陽傘，對此台北市長蔣萬安今（1）日表示，「信義商圈會特別考量周遭環境比較時尚」。對此中正萬華議員參選人馬郁雯砲轟，什麼叫信義區比較時尚？所以西門町就比較俗氣，活該用便宜陽春的遮陽傘？「請蔣萬安正式道歉，收回這句充滿歧視萬華人的發言」。對於議員簡舒培質疑為何信義區（744萬）與西門町（40萬）的遮陽傘照價會差這麼多？為什麼西門町的比較陽春？而蔣萬安今日正式回應，不同的方式、不同的廠商，也會有策略性針對不同地點，包括小巨蛋跟西門町等，而信義商圈會特別考量周遭環境比較時尚，也希望顧及整體市容景觀。對此馬郁雯說，什麼叫信義區比較時尚？所以西門町就比較俗氣，活該用便宜陽春的遮陽傘？一個北市有兩顆太陽、兩種市民嗎？更公開請問，蔣萬安說這種話，萬華人能不能接受？國民黨的在地民代，鍾小平、郭昭巖、吳志剛能不能接受這樣的說法？最後馬郁雯表示，請蔣萬安正式道歉，「收回『信義區比較時尚』這句充滿歧視萬華人的發言」。