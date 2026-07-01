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金宇彬的老婆要來台了！路易威登（Louis Vuitton）今（1）日正式宣布，品牌大使申敏兒將於7月9日首度訪台，出席Louis Vuitton 2026頂級珠寶展《秘境臻藏Mythica》星光紅毯及貴賓晚宴，而這也是她出道28年首度來台灣與粉絲見面。申敏兒憑藉《海岸村恰恰恰》、《我們的藍調時光》、《因為不想吃虧》、《惡緣》等代表作累積高人氣，今年1月正式成為Louis Vuitton品牌大使，多次現身國際時尚盛會，完美展現品牌優雅形象，7月9日她將親自來台為《秘境臻藏Mythica》站台。除了演藝事業受肯定，申敏兒的感情生活也是粉絲津津樂道的話題，她2014年與金宇彬拍攝廣告結緣，低調交往1年後於2015年公開認愛，2人攜手走過金宇彬罹癌治療歲月，相戀10年後終於在去年（2025）12月結婚，正式升格夫妻。申敏兒1998年年僅14歲便以模特兒身分出道，國中時期就憑甜美外型接下大量廣告，還沒有經紀公司便獲封「億元少女」，高中短短3個月就賺進7億韓元。之後與元斌合作Maxim T.O.P咖啡廣告，上市2年累積銷量突破6500萬罐；代言化妝品牌推出的UV氣墊粉餅更創下平均每6秒賣出1個紀錄，業界也都稱讚她擁有一張「天生為廣告而生的臉」。