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▲遠百超級年中慶即日起至7月19日登場，祭出滿額贈、APP會員來店禮及中國信託獨家回饋，最高回饋率上看16%。（圖／業者提供）

▲遠東零售集團副董事長徐雪芳（右）代表遠百捐贈棒球器材予新北市民安國小，支持基層棒球運動發展，以實際行動實踐企業社會責任。（圖／業者提供）

▲遠東百貨11店店長與中信兄弟農場主管周思齊聲宣示「遠百邁向60、業績紅不讓」，全力迎戰超級年中慶。（圖／業者提供）

遠東百貨6/30於板橋大遠百舉辦「強強聯手 邁向60年中慶誓師大會」，攜手同樣迎接60週年的中國信託，正式揭開年度重點檔期「遠百超級年中慶」序幕。活動邀請中信兄弟農場主管周思齊及Passion Sisters到場應援，展現遠百邁向60週年的團隊戰力與營運企圖心。遠百誓師大會凝聚全台11店經營團隊士氣，活動中由11位店長身穿棒球裝依序登場，在周思齊帶領下共同揮出象徵業績長紅的「強棒出擊」，並齊聲高喊「遠百邁向60、業績紅不讓」口號，展現全力衝刺超級年中慶業績的決心。遠百長期關注體育人才培育與基層運動發展，持續透過實際行動投入運動公益，邀請新北市民安國小棒球隊小球員共同參與。遠東零售集團副董事長徐雪芳代表遠東百貨捐棒球器材，由民安國小校長代表受贈，支持基層棒球運動發展；中國信託商業銀行支付金融事業處陳德風處長則與中信兄弟農場主管周思齊一同參與棒球互動，透過加菜金致贈為小球員加油打氣，以實際行動支持體育人才培育，實踐企業社會責任。隨著誓師大會正式啟動，「遠百超級年中慶」同步開跑。自6月30日至7月19日展開，全館祭出多重優惠。首13日（6月30日至7月12日）百貨服飾累計滿5,000元送400元，遠百APP會員再加贈100元電子券；8大銀行全館當日單筆滿6,000元分6期送200元。整檔保健器材單筆滿5,000元送500元；大家電單筆滿萬元送1,000元。此外，遠東百貨攜手中國信託歡慶60週年，推出獨家刷卡優惠。活動期間持中國信託信用卡全館單筆（精品、大家電除外）消費滿1萬元並分6期，可獲得600元，累計最高可兌換6,000元，搭配館內滿額贈及APP會員回饋，最高回饋率上看16%。遠東百貨即將迎來60週年，期望透過接下來「邁向60」系列活動凝聚全台團隊向心力，也藉由與中國信託跨品牌合作，結合公益、運動與消費體驗，為消費者打造更豐富的購物生活提案，攜手迎向下一個精彩里程碑。